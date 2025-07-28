«Добиться результатов до 3 сентября». Что происходит на фронтах СВО

Недостатка в сообщениях о том, что российские военные готовят «крупное наступление» в зоне СВО, нет. В некоторых источниках оно именуется даже «активным». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что происходит на линии боевого соприкосновения.

В настоящее время подразделения и части Вооруженных сил России с трех сторон охватывают Константиновку, которая является одним из ключевых звеньев в системе обороны ВСУ в Донбассе.

Вполне возможно, что подобные действия российских войск в ближайшее время могут привести к тому, что противник, опасаясь угрозы окружения Константиновки, начнет организованный отвод войск из этого населенного пункта. А это создаст самые благоприятные условия для последующих боев за агломерацию Славянск-Краматорск и полное освобождение территории ДНР.

Ранее части и соединения ВС России существенно продвинулись вперед к югу от Константиновки, штурмом взяв населенные пункты Яблоновка и Александро-Калиново, тем самым создав угрозу окружения для украинских подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Существенным образом осложнилась обстановка для ВСУ в районе Покровска (Красноармейска), и ситуация для украинских войск на этом направлении с каждым часом складывается все сложнее и сложнее. Части ВС РФ глубоко охватывают Красноармейск и Димитров (Мирноград), вынуждая противника оставить эти города под угрозой окружения.

«Клещи» вокруг Покровска сжимаются: ВС РФ зашли на окраины Димитрова Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в городе Димитров, который входит в Покровскую... 28 июля 13:06

По некоторым данным, российские штурмовые группы и отряды уже ведут боевые действия в пределах городской черты Покровска (Красноармейска). Кроме того, есть информация, что подразделения российских войск находятся на окраинах Мирнограда.

Противник в настоящее время испытывает самые существенные проблемы с комплектованием своих частей и соединений личным составом. Более того, по всей видимости, командование ВСУ на большинстве направлений не располагает резервами оперативного уровня, при помощи которых можно было бы организовать контратаки и контрудары, и попытаться тем или иным способом стабилизировать ситуацию.

Сегодня в ряде случаев даже заранее подготовленные оборонительные позиции и рубежи ВСУ своевременно войсками не занимаются (по причине недостаточного боевого и численного состава ВСУ), что создает самые благоприятные условия для российских подразделений.

Кроме того, по сведениям южнокорейской разведки, в КНДР формируются части и соединения для отправки в зону СВО.

«Началось, судя по всему»: военкоры сообщили о наступлении России по трем направлениям Российские военнослужащие планируют масштабное наступление в зоне СВО. Уже сейчас, по сообщениям... 27 июля 19:25

Вполне возможно, что эта информация соответствует действительности, поскольку заинтересованность и Москвы, и Пхеньяна в подобных шагах обоюдна и очевидна. С точки зрения России, эти формирования усилят боевые возможности российских войск, с точки зрения КНДР — части и соединения Корейской народной армии получат боевой опыт, который, как известно, не купить за деньги и можно обрести только при непосредственном участии в боях и сражениях.

Не исключено (разумеется, это можно предполагать только в виде версии), что ~военно-политическое руководство России поставило перед войсками самые решительные задачи – до 3 сентября (14 июля Трамп выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины) добиться в ходе боевых действий самых впечатляющих результатов, то есть разгрома противостоящих группировок противника и тем самым оказать существенное давление на позицию украинской стороны на возможных мирных переговорах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).