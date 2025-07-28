«Нельзя допускать слабины»: Лавров назвал условия окончания конфликта на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия Москвы по урегулированию конфликта на Украине: они предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание реалий на земле. По его словам, ближайшее десятилетие будет непростым из-за появления различных мировых угроз. В НАТО при этом считают, что это Москва в перспективе трех-пяти лет может нарастатить силы и атаковать альянс. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Условия России по урегулированию украинского конфликта включают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание реалий на земле. Об этом, выступая на форуме «Территория смыслов», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование», — уточнил глава российского МИД.

Также Лавров подчеркнул, что дел у России сейчас немало, и главное из них — «победить врага».

«Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — добавил министр.

Лавров отметил, что Запад не хочет учитывать «просто прагматические соображения», а намерен «подчинить своей воле все и вся». И это отражает то, что он не может стать просто одним из крупных сильных регионов многополярного мира и отказаться от гегемонии, «которой наслаждался полтысячелетия».

По словам главы МИД РФ, ближайшее десятилетие будет непростым в связи с появлением различных мировых угроз, в том числе из-за проникновения НАТО в Японию и США в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Запад, прежде всего, американцы не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть… Много проблем, которые уже просматриваются», — сказал министр.

Он подчеркнул, что НАТО активно проникает в Японию и планирует открыть специальное представительство в этой стране. В то же время США, Япония и Южная Корея уже планируют все более и более мощные военные учения вокруг КНДР. Причем в совместных южнокорейских и американских учениях уже появляются элементы ядерных вооружений.

НАТО споткнулось об Украину

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что НАТО в продвижении на восток «споткнулась» об Украину, при этом продолжает делать вид, что «доведет дело до конца».

«Параллельно с тем, как они используют Украину в качестве наконечника своих ударов против России, хотя и все менее и менее заметных, параллельно они продвигаются и на Восток», — сказал глава МИД.

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Впоследствии экс-депутат гамбургского парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости подчеркнула, что страны НАТО будут воевать Россией до последнего украинца, поскольку Украина играет для альянса важную роль, тогда как ее граждане — не играют никакой.

Россия готова к конфронтации?

На Западе, впрочем, все еще уверены, что это Москва собирается напасть на НАТО. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году.

«Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — уточнил Туск.

Ранее об этом также говорил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, подчеркивая, что в перспективе трех-семи лет РФ может нарастить силы, чтобы атаковать альянс, если Запад не усилит оборонные инвестиции. Однако, по его словам, Россия — это не единственная угроза. Внимание, добавил Рютте, нужно обратить и на Китай, который активно наращивает вооруженные силы.

Реакция Москвы

В РФ при этом неоднократно заявляли, что эти предположения не имеют под собой никаких оснований. Так, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность страны получат немедленный и жесткий ответ.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Это чушь, понимаете, бред собачий <...> пугалки для бюргеров», — говорил президент России Владимир Путин в беседе с иностранными корреспондентами в июне.

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Что же касается урегулирования на Украине, то 28 июля официальный представитель Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Москва предпочитает политико-дипломатические средства

«Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами. И СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас», — уточнил Песков.