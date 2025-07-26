«Сокрушительный ответ»: в России пообещали защитить Калининградскую область от нападок НАТО

Россия немедленно ответит в случае посягательств стран НАТО на Калининградскую область, заявил помощник президента Николай Патрушев. По его словам, у Москвы есть все военные инструменты, которые гарантируют безопасность региона. Патрушев заверил, что западные политики — поджигатели войны «окажутся на свалке истории».

«НАТО хочет нарушить суверенитет России»

Россия немедленно ответит на военное посягательство на Калининградскую область любыми имеющимися у нее средствами, заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с РИА Новости.

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. У России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области», — сказал Патрушев.

Так он прокомментировал информацию о плане НАТО, согласно которому якобы альянс может «стереть Калининградскую область с лица земли в короткие сроки».



«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений государств — членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — уточнил Патрушев.

По его словам, Восточная Пруссия, которая раньше располагалась на месте Калининградской области, «веками служила рассадником самого агрессивного и бесчеловечного милитаризма, подрывавшего безопасность всей Европы». Патрушев утверждает, что там вынашивались «чудовищные замыслы».

«Неслучайно по итогам Второй мировой войны эти земли были переданы нашей стране, которая на протяжении всей своей истории, как никто другой, пострадала от прусского милитаризма», — заявил помощник президента.

Патрушев отметил, что Запад вновь озвучивает «агрессивные планы» жителей, ранее населявших эти земли. Он не сомневается, что «современных западных поджигателей войны ждет та же незавидная участь» — оказаться «на свалке истории».

Враждебные шаги НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 июля также заявил, что НАТО — это враждебный блок, который вынуждает Россию принимать меры для обеспечения безопасности.

«Ну это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим... НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал Песков.

В середине июля замминистра иностранных дел Александр Грушко отметил что вся стратегия НАТО направлена на подготовку военного столкновения с Россией.

«Все военное строительство подчинено лишь одной цели — создать на всех театрах военное превосходство, создать реальные военные угрозы Российской Федерации. И по сути подготовить военную структуру, военную машину НАТО-ЕС к военному столкновению с Россией», — приводит ТАСС слова Грушко.

По его мнению, сейчас НАТО и ЕС считают Россию «долговременной угрозой», причем так будет и при завершении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Киев — это инструмент Запада для борьбы с Москвой в качестве стратегического поражения или истощения. Грушко добавил, что сейчас также идет информационная кампания по демонизации России и приписыванию стране любых враждебных намерений.

«Так, говорят о том, что Россия обязательно нападет. И речь не идет о том, нападет она или нет, когда это случится — через пять лет, через три года, через восемь лет? И как она это сделает? То ли Сувалкский коридор перережет, то ли вот датчане вдруг решили, что, наверное, Россия высадит десант на Борнхольм», — сказал Грушко.

Он отметил, что это реальность, в которой приходится существовать.

«Калининград — это волк, засунутый в стадо овец стран НАТО»

17 июля командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс может уничтожить Калининградскую область в короткие сроки . Он отметил, что регион со всех сторон окружен странами — членами НАТО.

«Это объявление войны»: в НАТО захотели «стереть с лица земли» Калининград Американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской... 17 июля 22:01

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил, что НАТО столкнется с Россией и Китаем в 2027 году. Якобы китайский лидер Си Цзиньпин захочет вернуть контроль над Тайванем и попросит российского коллегу Владимира Путина «отвлечь НАТО».

В свою очередь, Петр Мицкевич из Института политических наук Гданьского университета одобрил планы НАТО на Калининградскую область.

«Мы готовимся к проведению оборонительной операции, которая достаточно сложна с точки зрения расположения Литвы, Латвии и Эстонии. Здесь встает вопрос не только о Финском заливе, но прежде всего о Калининградской области. Очень хорошо, что НАТО планирует операцию по быстрой высадке десанта и оккупации Калининградской области. В значительной степени это позволит блокировать сухопутное наступление, направленное с территории Белоруссии», — сказал Мицкевич, пишет Eadaily.

При этом бывший командующий Вооруженными силами Литвы Валдас Туткус считает, что подобная атака приведет к уничтожению балтийской республики.

«Калининград — это не какая-то база в Сирии или Бенгази. Там нет партизан в тапочках и с автоматами Калашникова. Там есть ядерное оружие. Калининград — это волк, засунутый в стадо овец стран НАТО. И если кто-то по нему ударит, ответ придет через несколько минут. И не в Пентагон. А сюда — в Каунас, Шяуляй, Мариямполе», — цитировало Sputnik Литва Туткуса.