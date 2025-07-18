На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал угрозы НАТО в адрес Калининградской области

Песков назвал НАТО враждебным блоком из-за угроз в адрес Калининградской области
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Североатлантический альянс является враждебным блоком, это вынуждает Россию принимать меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления представителей НАТО о способности уничтожить Калининградскую область.

«Ну это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим... НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал представитель Кремля.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов, в Североатлантическом альянсе должны понимать, что любое нападение на территорию России повлечет за собой очень серьезные последствия, а потому угрожать разрушением Калининградской области может только «недальновидный политик».

Ранее в России предупредили, что удар по Калининградской области приведет к третьей мировой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами