Песков прокомментировал угрозы НАТО в адрес Калининградской области

Североатлантический альянс является враждебным блоком, это вынуждает Россию принимать меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления представителей НАТО о способности уничтожить Калининградскую область.

«Ну это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим... НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал представитель Кремля.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов, в Североатлантическом альянсе должны понимать, что любое нападение на территорию России повлечет за собой очень серьезные последствия, а потому угрожать разрушением Калининградской области может только «недальновидный политик».

Ранее в России предупредили, что удар по Калининградской области приведет к третьей мировой.