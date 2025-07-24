В Белом доме растет влияние «ястребов». Кто толкает Трампа к конфронтации с Москвой?

Госсекретарь Марко Рубио стал ключевой фигурой в ужесточении внешнеполитического курса США. По данным Financial Times, именно он повлиял на изменение позиции Дональда Трампа по отношению к России. На фоне усиливающегося давления со стороны «ястребов-республиканцев» президент заговорил о новых санкциях, угрозе пошлин и поставках оружия Киеву.

Президент США Дональд Трамп ужесточает позицию по отношению к России и главную роль в этом развороте сыграл госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Издание называет его одним из ключевых архитекторов нового внешнеполитического курса Вашингтона.

По данным издания, Рубио каждый день консультирует как президента, так и сотрудников Белого дома. Его бывший помощник заявил FT, что именно советы госсекретаря стали ключевыми в изменении внешнеполитического курса Трампа.

От «мягкой силы» к жесткой линии

После прихода в Госдеп Рубио, ранее поддерживавший реформу миграционного законодательства и мягкую силу в международных делах, резко сменил подход. Как пишет FT, он стал главным идеологом жесткой линии США в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и России. Источники в его окружении утверждают, что именно Рубио ежедневно формирует внешнеполитическую повестку Белого дома, напрямую влияя на позицию президента.

По словам бывшего помощника госсекретаря, советы Рубио стали определяющими для возвращения «активной и жесткой» внешней политики США. Он же курировал перезапуск USAID: вместо прежней помощи гражданскому обществу агентство переориентировали на продвижение американских интересов с опорой на «национальный суверенитет».

Рубио также стал инициатором чистки в Госдепе и перезапуска риторики по мигрантам, усилив акценты на контроле границ и отказе от многосторонних соглашений. На фоне этого он усилил и антироссийскую риторику.

Резкий поворот Трампа

Изменения во внешней политике уже заметны по заявлениям самого Трампа. В середине июля он пригрозил ввести «примерно 100%-ные» пошлины на товары из России и на продукцию стран, которые с ней торгуют. Это должно произойти, если в течение 50 дней не будет «существенного прогресса» в урегулировании конфликта на Украине.

Помимо этого, Трамп анонсировал новую партию вооружений для Киева — с оговоркой, что оплату возьмут на себя страны Евросоюза. При этом он подчеркнул, что это не означает автоматическую поддержку Украины: «Это не значит, что мы на ее стороне».

По данным FT, такая риторика стала возможной после многомесячной работы внутри администрации. Прежде президент США избегал резких выпадов в адрес России, а теперь, как отмечают в издании, «тональность меняется, даже если курс еще не оформлен окончательно».

Кто еще стоит за антироссийским курсом

По сведениям FT и The Telegraph, изменение позиции президента стало результатом давления группы высокопоставленных республиканцев, которых издание называет «ястребами». В нее, кроме Рубио, входит также спецпредставитель по Украине Кит Келлог. С начала года эта группа продвигала идею ужесточения курса в отношении Москвы.

В их представлении Америка должна вернуть себе роль лидера, способного диктовать условия, а не пытаться «договориться». Они настаивают на усилении санкционного давления, ужесточении тарифной политики и активной поддержке Украины, пусть даже опосредованно — через европейских союзников.

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Тем временем Трамп, как отмечают источники FT, продолжает пытаться балансировать между резкими заявлениями и осторожными действиями. Он не отказывается от личной симпатии к Путину, но под давлением ближайшего окружения все чаще говорит языком ультиматумов.