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FT узнала, кто влияет на решения Трампа по России и Китаю

FT: Трамп изменил позицию по отношению к России под влиянием Рубио
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил позицию по отношению к России, Китаю, Ирану и Венесуэле под влиянием госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Рубио ежедневно консультирует президента и сотрудников Белого дома. Его бывший помощник заявил FT, что именно советы госсекретаря стали ключевыми в изменении внешнеполитического курса Трампа.

Сторонники Рубио отметили, что он не только не отказался от своих принципов, но и активно отстаивает их в нынешней администрации. Вместе с тем FT утверждает, что, вступив в состав правительства, он начал проводить политику, расходящуюся с прежними взглядами на важность «мягкой силы» США и поддержку мигрантов.

20 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Рубио стал одним из ключевых советников президента, а его прежние сенаторские взгляды все чаще находят отражение в действиях Белого дома.

Ранее в Госдепе заявили о разочаровании Трампом ситуацией вокруг Украины.

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