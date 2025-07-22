Над регионами России сбили 35 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1245-й

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❗️Конфликт на Украине может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы Белого дома Джо Байдена, пишет Bloomberg.

«Разрешение [украинского] конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он [Трамп] будет нести ответственность — а возможно, и вину», — говорится в публикации.