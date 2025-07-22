Над регионами России сбили 35 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1245-й

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.
В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь.
«ЕС открыл возможность получить 150 млрд. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — цитирует его «Страна.ua».
⚡️Главком ВСУ Александр Сырский отправил своего 86-летнего отца на лечение в Москву, пишет SHOT.
Сырский-старший, страдающий заболеванием головного мозга, восстанавливается в отдельной палате. Он живет вместе с супругой, которая его сопровождает.
Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в 1 млн рублей — примерно столько он и перевел в Россию. Семья Сырского жила во Владимире.
Александр СырскийValentyn Ogirenko/Reuters
Минобороны РФ показало на видео применение FPV-дронов бойцами батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады.
❗️Конфликт на Украине может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы Белого дома Джо Байдена, пишет Bloomberg.
«Разрешение [украинского] конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он [Трамп] будет нести ответственность — а возможно, и вину», — говорится в публикации.
Президент США Дональд ТрампAl Drago/Pool via CNP/Global Look Press
Предприятия и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины ночью попали под удар ВС России, сообщило издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы произошли в Одессе.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 35 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Девять БПЛА сбили над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Московской, Самарской и Тульской, два — над Белгородской и по одному — над Курской областью и Черным морем.