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Политика

Над регионами России сбили 35 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1245-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1245-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Над регионами России средства ПВО ночью сбили 35 украинских беспилотников, три из них — над Московской областью. СМИ сообщили об атаке на предприятия и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Агентство Bloomberg допустило, что Дональд Трамп, вероятно, будет нести ответственность за украинский конфликт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:51

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.

8:35

В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

8:29

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь.

«ЕС открыл возможность получить 150 млрд. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — цитирует его «Страна.ua».

8:23

⚡️Главком ВСУ Александр Сырский отправил своего 86-летнего отца на лечение в Москву, пишет SHOT.

Сырский-старший, страдающий заболеванием головного мозга, восстанавливается в отдельной палате. Он живет вместе с супругой, которая его сопровождает.

Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в 1 млн рублей — примерно столько он и перевел в Россию. Семья Сырского жила во Владимире.

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Александр Сырский

Valentyn Ogirenko/Reuters
8:16

Минобороны РФ показало на видео применение FPV-дронов бойцами батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады.

8:12

❗️Конфликт на Украине может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для экс-главы Белого дома Джо Байдена, пишет Bloomberg.

«Разрешение [украинского] конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он [Трамп] будет нести ответственность — а возможно, и вину», — говорится в публикации.

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Президент США Дональд Трамп

Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press
8:08

Предприятия и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины ночью попали под удар ВС России, сообщило издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы произошли в Одессе.

8:05

🔴Над регионами России ночью уничтожили 35 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Девять БПЛА сбили над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Московской, Самарской и Тульской, два — над Белгородской и по одному — над Курской областью и Черным морем.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1245-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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