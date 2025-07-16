Ракеты Tomahawk: в чем их особенность и чем они опасны для России

Вашингтон рассматривает возможность расширения военной помощи Украине, включая поставки крылатых ракет Tomahawk, которые стали своего рода визитной карточкой американских военных операций за рубежом. «Газета.Ru» разбиралась, могут ли они появиться на Украине, а также какие особенности есть у Tomahawk.

Ракеты Tomahawk: что это такое и как они появились

Tomahawk — это американская крылатая ракета большой дальности, спроектированная в разгар Холодной войны. Разработка началась в 1970-х годах в компании General Dynamics по заказу ВМС США. Главная задача: создать высокоточное оружие, способное поражать важные наземные цели с безопасного расстояния — за пределами досягаемости ПВО противника.

Первая модификация поступила на вооружение в 1983 году. С тех пор ракету неоднократно дорабатывали, увеличивая дальность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Сейчас производство ведет американская компания Raytheon. Последние версии Tomahawk можно программировать заново прямо в процессе подготовки к запуску, а также перенаправлять уже в полете.

Tomahawk запускается с кораблей и подводных лодок ВМС США и союзников. Благодаря низкой траектории полета и способности «огибать» рельеф местности ракета малозаметна для радаров. Управляется по данным GPS и встроенной системы навигации. В финальной фазе полета использует оптические сенсоры для наведения на цель с высокой точностью.

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Характеристики ракеты Tomahawk

На вооружении США сегодня находятся версии Block IV (также известная как Tactical Tomahawk) и постепенно внедряется Block V. Вот основные параметры:

Дальность полета: до 1600 км — в стандартной конфигурации. В некоторых модификациях (например, Block II) заявлялась дальность до 2500 км, но эти данные не подтверждены официально. Новая версия Block V может получить увеличенную дальность за счет оптимизации топлива и веса боевой части.

Скорость: около 880 км/ч, то есть ракета остается субзвуковой. Это позволяет ей экономить топливо, лететь низко и «огибать» рельеф местности, избегая обнаружения радарами.

Тип боевой части: в большинстве случаев — осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны и другие варианты: кассетные, бетонобойные, проникающие. Ядерные версии существовали в прошлом, но с вооружения сняты.

Система наведения: ракета комбинирует несколько технологий.

GPS — спутниковая навигация;

ИНС (инерциальная навигация) — работает при глушении сигнала;

TERCOM — сравнение с рельефом местности по карте;

DSMAC — оптическое распознавание цели на финальном участке полета.

Благодаря этой связке ракета может пролететь тысячи километров, обойти зоны ПВО и поразить цель с точностью до 3–5 метров.

Тип запуска: универсальный — ракета может запускаться: с надводных кораблей ВМС США; с атомных подводных лодок; теоретически — с наземных пусковых установок, если будет создана соответствующая платформа.

Высота полета: от 10 до 50 метров над землей или морем. Это делает Tomahawk малозаметной для радаров — ракета буквально «крадется» к цели на сверхнизкой высоте.

Связь в полете: Block IV и Block V могут получать обновления цели уже после запуска, а при необходимости — даже отказаться от удара, если цель оказалась гражданской или неактуальной.

Block V — это новейшая версия Tomahawk, которая разрабатывается с упором на морскую войну и борьбу с движущимися целями. Она сможет поражать даже корабли, которые меняют курс, а также станет более устойчивой к радиоэлектронному подавлению.

Кроме того, у нее появятся модули с различными типами боевых частей, в том числе с проникающим эффектом — для подземных бункеров и укреплений.

close Ракеты Tomahawk в бомбоотсеке самолета B-52 Stratofortress, 1979 год HUM Images/Universal Images Group/Getty Images

У каких стран есть Tomahawk и могут ли они появиться у Украины

В настоящее время ракеты Tomahawk официально стоят на вооружении нескольких стран, но контроль над их распространением остается у США. Производство и экспорт ведет американская компания Raytheon по лицензии и при участии Пентагона.

🇺🇸 США. Единственный основной оператор с 1983 года — пуск с кораблей и подводных лодок ВМС США, более 4 тыс. ракет на вооружении.

🇬🇧 Великобритания. Королевский флот закупил около 65 ракет Block III в 1995 и 2001 годах, затем еще 65 Block IV, которые модернизируются до Block V. Часть ракет размещена на атомных подлодках класса Astute, они уже применялись в боевых действиях (например, в 2001-м, 2011-м).

🇦🇺 Австралия. В сентябре 2021-го одобрена закупка до 200 ракет Block V и 20 Block IV на сумму примерно $895 млн. В декабре 2024-го впервые был произведен пуск ракеты с эсминца класса Hobart.

🇯🇵 Япония. В январе 2024 года заключен контракт на поставку 400 ракет (200 Block IV + 200 Block V) стоимостью около $1,7 млрд. Поставки начались в 2025 финансовом году, при этом в марте 2024-го был старт обучения экипажей.

🇳🇱 Нидерланды. В апреле 2025-го получено одобрение Госдепа США по сделке стоимостью $2,19 млрд на закупку приблизительно 200 ракет. Первый пуск состоялся в марте 2025 года (фрегат De Ruyter).

Украина в этот список не входит. Более того, даже среди союзников США доступ к Tomahawk считается «эксклюзивным». Причина — не только высокая стоимость, но и стратегическая чувствительность: ракета способна нести внушительный боезаряд на дальность свыше тысячи километров.

Может ли Украина получить Tomahawk? Формально это возможно — если будет политическое решение со стороны США, а также технические условия для размещения (например, корабли с подходящими пусковыми установками или береговые платформы).

Однако на практике передача такого оружия Украине может вызвать резкую эскалацию конфликта с Россией.

Кроме того, запуск Tomahawk требует сложной инфраструктуры: подготовленных расчетов, систем наведения, а иногда и спутниковой поддержки. Это — не переносной Javelin американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Поэтому, несмотря на обсуждение в политических кругах, официальных планов поставок Tomahawk Украине пока не озвучено. К тому же стоимость Tomahawk «запредельная» — примерно $1,9 млн за одну ракету.

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Военные конфликты с применением Tomahawk

Ракеты Tomahawk стали своего рода визитной карточкой американских военных операций за рубежом. Их чаще всего используют в самом начале конфликта — чтобы подавить ПВО противника, вывести из строя штабы, аэродромы, склады и центры связи. За несколько десятилетий Tomahawk успел поучаствовать почти во всех крупных военных кампаниях США.

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1991 год, операция «Буря в пустыне» (Ирак)

Первая массовая боевая проверка Tomahawk. Сотни ракет были выпущены с американских кораблей в Персидском заливе по военным объектам Ирака. Именно с этих ударов началась операция против армии Саддама Хусейна.

2001 год, Афганистан

В первые часы операции против «Талибана»* США нанесли удары Tomahawk по объектам боевиков и инфраструктуре движения. Ракеты запускались с подводных лодок в Аравийском море.

2003 год, вторжение в Ирак

Вновь массированное применение Tomahawk. Ракеты поразили правительственные здания, склады оружия, радиолокационные станции и командные центры. За сутки было выпущено более 400 ракет.

2011 год, операция в Ливии

США и союзники применили Tomahawk для подавления ПВО Муаммара Каддафи. Ракеты открыли путь для авиации НАТО, нейтрализовав зенитные установки и системы раннего предупреждения.

2017 и 2018 годы, Сирия

Американский эсминец выпустил 59 Tomahawk в ответ на предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне. Целями стали аэродромы, склады и исследовательские центры сирийских властей. Через год США нанесли еще один удар — совместно с Великобританией и Францией.

Во всех этих случаях американские военные заявляли, что ракеты показали высокую точность и возможность применять силу дистанционно — без прямого участия наземных войск. Именно это делает Tomahawk столь привлекательным оружием в глазах политиков и генералов.

*) — 26 мая 2025 года вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке действия запрета движения «Талибан».