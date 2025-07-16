Ракеты Tomahawk: в чем их особенность и чем они опасны для России

Ракеты Tomahawk: что это такое и как они появились
Tomahawk — это американская крылатая ракета большой дальности, спроектированная в разгар Холодной войны. Разработка началась в 1970-х годах в компании General Dynamics по заказу ВМС США. Главная задача: создать высокоточное оружие, способное поражать важные наземные цели с безопасного расстояния — за пределами досягаемости ПВО противника.
Первая модификация поступила на вооружение в 1983 году. С тех пор ракету неоднократно дорабатывали, увеличивая дальность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Сейчас производство ведет американская компания Raytheon. Последние версии Tomahawk можно программировать заново прямо в процессе подготовки к запуску, а также перенаправлять уже в полете.
Tomahawk запускается с кораблей и подводных лодок ВМС США и союзников. Благодаря низкой траектории полета и способности «огибать» рельеф местности ракета малозаметна для радаров. Управляется по данным GPS и встроенной системы навигации. В финальной фазе полета использует оптические сенсоры для наведения на цель с высокой точностью.
Характеристики ракеты Tomahawk
На вооружении США сегодня находятся версии Block IV (также известная как Tactical Tomahawk) и постепенно внедряется Block V. Вот основные параметры:
Дальность полета: до 1600 км — в стандартной конфигурации. В некоторых модификациях (например, Block II) заявлялась дальность до 2500 км, но эти данные не подтверждены официально. Новая версия Block V может получить увеличенную дальность за счет оптимизации топлива и веса боевой части.
Скорость: около 880 км/ч, то есть ракета остается субзвуковой. Это позволяет ей экономить топливо, лететь низко и «огибать» рельеф местности, избегая обнаружения радарами.
Тип боевой части: в большинстве случаев — осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны и другие варианты: кассетные, бетонобойные, проникающие. Ядерные версии существовали в прошлом, но с вооружения сняты.
Система наведения: ракета комбинирует несколько технологий.
- GPS — спутниковая навигация;
- ИНС (инерциальная навигация) — работает при глушении сигнала;
- TERCOM — сравнение с рельефом местности по карте;
- DSMAC — оптическое распознавание цели на финальном участке полета.
Благодаря этой связке ракета может пролететь тысячи километров, обойти зоны ПВО и поразить цель с точностью до 3–5 метров.
Тип запуска: универсальный — ракета может запускаться: с надводных кораблей ВМС США; с атомных подводных лодок; теоретически — с наземных пусковых установок, если будет создана соответствующая платформа.
Высота полета: от 10 до 50 метров над землей или морем. Это делает Tomahawk малозаметной для радаров — ракета буквально «крадется» к цели на сверхнизкой высоте.
Связь в полете: Block IV и Block V могут получать обновления цели уже после запуска, а при необходимости — даже отказаться от удара, если цель оказалась гражданской или неактуальной.
Block V — это новейшая версия Tomahawk, которая разрабатывается с упором на морскую войну и борьбу с движущимися целями. Она сможет поражать даже корабли, которые меняют курс, а также станет более устойчивой к радиоэлектронному подавлению.
Кроме того, у нее появятся модули с различными типами боевых частей, в том числе с проникающим эффектом — для подземных бункеров и укреплений.
Ракеты Tomahawk в бомбоотсеке самолета B-52 Stratofortress, 1979 годHUM Images/Universal Images Group/Getty Images
У каких стран есть Tomahawk и могут ли они появиться у Украины
В настоящее время ракеты Tomahawk официально стоят на вооружении нескольких стран, но контроль над их распространением остается у США. Производство и экспорт ведет американская компания Raytheon по лицензии и при участии Пентагона.
🇺🇸 США. Единственный основной оператор с 1983 года — пуск с кораблей и подводных лодок ВМС США, более 4 тыс. ракет на вооружении.
🇬🇧 Великобритания. Королевский флот закупил около 65 ракет Block III в 1995 и 2001 годах, затем еще 65 Block IV, которые модернизируются до Block V. Часть ракет размещена на атомных подлодках класса Astute, они уже применялись в боевых действиях (например, в 2001-м, 2011-м).
🇦🇺 Австралия. В сентябре 2021-го одобрена закупка до 200 ракет Block V и 20 Block IV на сумму примерно $895 млн. В декабре 2024-го впервые был произведен пуск ракеты с эсминца класса Hobart.
🇯🇵 Япония. В январе 2024 года заключен контракт на поставку 400 ракет (200 Block IV + 200 Block V) стоимостью около $1,7 млрд. Поставки начались в 2025 финансовом году, при этом в марте 2024-го был старт обучения экипажей.
🇳🇱 Нидерланды. В апреле 2025-го получено одобрение Госдепа США по сделке стоимостью $2,19 млрд на закупку приблизительно 200 ракет. Первый пуск состоялся в марте 2025 года (фрегат De Ruyter).
Украина в этот список не входит. Более того, даже среди союзников США доступ к Tomahawk считается «эксклюзивным». Причина — не только высокая стоимость, но и стратегическая чувствительность: ракета способна нести внушительный боезаряд на дальность свыше тысячи километров.
Может ли Украина получить Tomahawk? Формально это возможно — если будет политическое решение со стороны США, а также технические условия для размещения (например, корабли с подходящими пусковыми установками или береговые платформы).
Однако на практике передача такого оружия Украине может вызвать резкую эскалацию конфликта с Россией.
Кроме того, запуск Tomahawk требует сложной инфраструктуры: подготовленных расчетов, систем наведения, а иногда и спутниковой поддержки. Это — не переносной Javelin американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Поэтому, несмотря на обсуждение в политических кругах, официальных планов поставок Tomahawk Украине пока не озвучено. К тому же стоимость Tomahawk «запредельная» — примерно $1,9 млн за одну ракету.
Военные конфликты с применением Tomahawk
Ракеты Tomahawk стали своего рода визитной карточкой американских военных операций за рубежом. Их чаще всего используют в самом начале конфликта — чтобы подавить ПВО противника, вывести из строя штабы, аэродромы, склады и центры связи. За несколько десятилетий Tomahawk успел поучаствовать почти во всех крупных военных кампаниях США.
- 1991 год, операция «Буря в пустыне» (Ирак)
Первая массовая боевая проверка Tomahawk. Сотни ракет были выпущены с американских кораблей в Персидском заливе по военным объектам Ирака. Именно с этих ударов началась операция против армии Саддама Хусейна.
- 2001 год, Афганистан
В первые часы операции против «Талибана»* США нанесли удары Tomahawk по объектам боевиков и инфраструктуре движения. Ракеты запускались с подводных лодок в Аравийском море.
- 2003 год, вторжение в Ирак
Вновь массированное применение Tomahawk. Ракеты поразили правительственные здания, склады оружия, радиолокационные станции и командные центры. За сутки было выпущено более 400 ракет.
- 2011 год, операция в Ливии
США и союзники применили Tomahawk для подавления ПВО Муаммара Каддафи. Ракеты открыли путь для авиации НАТО, нейтрализовав зенитные установки и системы раннего предупреждения.
- 2017 и 2018 годы, Сирия
Американский эсминец выпустил 59 Tomahawk в ответ на предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне. Целями стали аэродромы, склады и исследовательские центры сирийских властей. Через год США нанесли еще один удар — совместно с Великобританией и Францией.
Во всех этих случаях американские военные заявляли, что ракеты показали высокую точность и возможность применять силу дистанционно — без прямого участия наземных войск. Именно это делает Tomahawk столь привлекательным оружием в глазах политиков и генералов.
*) — 26 мая 2025 года вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке действия запрета движения «Талибан».