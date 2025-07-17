В России оценили угрозы НАТО стереть Калининградскую область с лица Земли

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью угрожает стереть Калининградскую область с лица земли от «бессилия и собственной неуверенности в будущем Североатлантического альянса». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Высказывания с угрозами полностью уничтожить один из регионов России отражают неуверенность американского руководства в будущем альянса. Среди западных военных сейчас модно делать громкие заявления, но таким образом они расписываются в собственном бессилии и неумении мыслить стратегически», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что подобные слова «выглядят достаточно глупо» на фоне того, что президент США Дональд Трамп пытается выстроить отношения с Москвой и постоянно говорит о возобновлении переговорного процесса по Украине.

«Калининградской области не стоит бояться угроз западных генералов. Это по-прежнему российский регион, который имеет стратегическое значение, и он очень хорошо защищен. Любая попытка каким-то образом провокационно подействовать против Калининградского региона вызовет ответные действия всех вооруженных сил РФ», — заключил Коновалов.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Ранее в США усомнились, что ультиматум Трампа напугал власти России.