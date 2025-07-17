На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили угрозы НАТО стереть Калининградскую область с лица Земли

Военный эксперт Коновалов: НАТО угрожает Калининграду от бессилия
true
true
true
close
E. O./Shutterstock/FOTODOM

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью угрожает стереть Калининградскую область с лица земли от «бессилия и собственной неуверенности в будущем Североатлантического альянса». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Высказывания с угрозами полностью уничтожить один из регионов России отражают неуверенность американского руководства в будущем альянса. Среди западных военных сейчас модно делать громкие заявления, но таким образом они расписываются в собственном бессилии и неумении мыслить стратегически», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что подобные слова «выглядят достаточно глупо» на фоне того, что президент США Дональд Трамп пытается выстроить отношения с Москвой и постоянно говорит о возобновлении переговорного процесса по Украине.

«Калининградской области не стоит бояться угроз западных генералов. Это по-прежнему российский регион, который имеет стратегическое значение, и он очень хорошо защищен. Любая попытка каким-то образом провокационно подействовать против Калининградского региона вызовет ответные действия всех вооруженных сил РФ», — заключил Коновалов.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Ранее в США усомнились, что ультиматум Трампа напугал власти России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами