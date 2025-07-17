В Совфеде объяснили, чем Россия ответит НАТО на удары по Калининграду

В Североатлантическом альянсе должны понимать, что любое нападение на территорию России повлечет за собой очень серьезные последствия, а потому угрожать разрушением Калининградской области может только «недальновидный политик». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Калининград — это российская территория и подобные угрозы по сути являются объявлением войны. На Западе часто угрожают Калининградской области, те же прибалты или Польша, но в России мы это воспринимаем как комментарии недалеких политиков. Я думаю, что подобные угрожающие чиновники делают свои заявления, не приходя в сознание», — сказал сенатор.

Он отметил, что ответ Западу на удары по российским территориям будет гораздо сильнее, чем действия ВС РФ на Украине.

«Если мы с Украиной себя ведем еще достаточно гуманно, потому что понимаем где-то в подсознании, что эти люди наши братья, то вот с Европой и НАТО будет другой разговор. Я думаю, что к этому разговору никто из них не готов», — заключил Муратов.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Медведева о превентивных ударах по Западу.