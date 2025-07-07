«Буквально сошел с ума». Угрожает ли Трампу новая партия Маска?

Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Илон Маск сошел с ума

Дональд Трамп заявил, что с сожалением наблюдает за тем, как Илон Маск буквально «сошел с ума». Об этом президент США написал в соцсетях, комментируя решение бизнесмена о создании новой политической партии. Сам Трамп уверен, что идея миллиардера обречена на провал. Чем закончится противостояние Маска и Трампа, и сможет ли новая партия прижиться в США — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск, долгое время считавшийся одним из его ближайших сподвижников, «буквально сошел с ума». Так американский лидер прокомментировал в своей соцсети Truth Social амбиции Маска по созданию новой политической партии.

«Мне жаль наблюдать за тем, как Илон Маск буквально сошел с ума, став за последние пять недель настоящей катастрофой. Он хочет учредить третью политическую партию, хотя такие попытки в США обычно терпят неудачу. Похоже, система не допускает подобного», — написал Трамп.

Несколькими днями ранее американский миллиардер объявил о создании своей политической партии, которую он назвал The America Party («Партия Америки»). Маск заявил, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

«Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party», — написал Маск в соцсети Х.

Разлад в доверительных отношениях Трампа и Маска наметился после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

5 июня, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за его критики. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки.

Создаст партию или нет?

Американский телеканал CNN отмечает, что создать новую партию финансово и юридически сложно. Кроме того, избиратели привыкли поддерживать одну из двух основных партий и с неохотой рассматривают новые альтернативы.

«Двухпартийная система в Соединенных Штатах давно подвергается критике со стороны как зарегистрированных демократов, так и зарегистрированных республиканцев, но попытки в прошлом веке сформировать третью партию не увенчались успехом. Миллиардер Росс Перо баллотировался на пост президента как независимый кандидат в 1992 году, набрав почти пятую часть голосов избирателей, но не получил поддержку ни одного штата на выборах, на которых победил Билл Клинтон», — говорится в материале CNN.

Альтернативные партии в США В истории США было множество попыток создания независимых партий, которые пытались бросить вызов традиционной двухпартийной системе.



Одним из самых ярких примеров является создание Генри Уоллесом, бывшим вице-президентом при Франклине Д. Рузвельте, в 1948 году «Прогрессивной партии», которая пыталась привлечь левых избирателей.



Также существует большое количество радикальных партий. Например, «Know Nothing», которая объединила людей с антиэмигрантскими и антикатолическими настроениями. После президентских выборов 2016 года в США появилась ультраправая «Партия свободы», которая придерживается идеологии «третьего пути» и поддерживает Дональда Трампа.



С 2001 года в США также действует «Партия зеленых», которая основана на идеях защиты окружающей среды, социальной справедливости и ненасилия.

Маск не первый, кто пытается создать третью партию в США, однако тут против него играют одновременно два противоположных бюрократических фактора, заявила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«С одной стороны, в Штатах нет закона о партиях, то есть нет предсказуемого легального поля, в рамках которого можно было бы быстро и эффективно создавать партию. А с другой — наоборот, в каждом штате нужно будет выполнить целый комплекс сложных процедур для регистрации партии и ее кандидатов, что осложняет официальную регистрацию», — пояснила политолог.

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По ее мнению, Маску будет сложно добиться расположения политической верхушки США, так как он показал, что не разбирается в политических тонкостях.

«Маск продемонстрировал себя как человек, который не ориентируется в политическом пространстве, и тут он будет проигрывать на каждом шагу, даже, возможно, где-то сближая своих оппонентов из обеих партий. Скорее всего, он сможет на какое-то время создать позитивный информационный фон вокруг своей партии, но, когда дойдет до дела, то есть выборов, результат вряд ли будет для Маска радостным. Вероятно, это будет в итоге не партия, а рыхлое движение, которое привлечет только разного рода аутсайдеров», — заявила Гафарова.

При этом она не исключила, что Маск еще захочет примирится с Трампом.

«Пока все выглядит так, что Маск готов играть против республиканцев на выборах и через свою «партию», и через закулисные союзы с Демократической партией или отдельными чиновниками. Но что будет через год, когда предвыборный цикл войдет в наиболее активную фазу, пока говорить рано», — заключила Гафарова.

Угроза Республиканской партии

Многие фанаты Илона Маска в социальных сетях поддержали идею о создании новой политической партии в США. Однако министр финансов Скотт Бессент заявил, что сам миллиардер не пользуется большой популярностью среди представителей конгресса, а потому не представляет большой угрозы для нынешней администрации.

Британская газета The Guardian считает, что новая политическая партия Илона Маска могла бы изначально сосредоточиться на получении нескольких мест в палате представителей и сенате. При повторении того же расклада, который есть сейчас, именно голоса третьей стороны могли бы стать решающими по основным вопросам.

Пока рано говорить, станет ли партия Маска помехой для Республиканской партии в будущем, но демарш бизнесмена явно демонстрирует проблемы в команде Трампа, отмечает политолог Дмитрий Дробницкий.

«Дело в том, что эта трамповская коалиция буквально трещит по швам. Тут надо понимать, что ведь не только Илон Маск недоволен политикой нового президента. Нервничает буквально вся эта технолибертарианская общественность, которая ранее спонсировала Маска, и правое крыло самой Республиканской партии. Конечно, между Трампом и Маском есть и какие-то личные обиды, но на самом деле проблемы системные», — сказал политолог.

Он отметил, что разлад в коалиции Трампа стал заметен по истечении 100 дней президентства.

«Поначалу это была такая единая команда, но президентская коалиция практически всегда представляет собой очень разномастную массу, которая сшита из самых разных групп избирателей и элитных группировок. Как раз таки группировка технолибертарианцев, которая по большому счету и спонсировала кампанию Трампа, имела много противоречий с политическими популистами, которые представляют республиканский истеблишмент. Технолибертарианцы хотят разрушить ту административную машину, которая сложилась в США, но Трамп в этом плане осторожничает, а потому и вылезли все противоречия», — пояснил Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru».

Слова Трампа о том, что система в США не для третьих партий, — это отчасти правда, добавил политолог. Однако стоит понимать, что двухпартийная система в Штатах все-таки менялась.

«Напомню, что Республиканская партия в середине XIX века как раз была новой силой и третьей партией. Со временем ей удалось сместить с политического Олимпа партию вигов, и система снова стала двухпартийной, но просто в новом составе. Закончится ли эта тенденция с созданием новой партии, сказать сложно, так как многое зависит от того, какой она будет. У Илона Маска, конечно, много странных предложений и лозунгов, но на фоне изрядно уже потускневшего лозунга «Сделаем Америку снова великой» всякое может быть», — заключил Дробницкий.