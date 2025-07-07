Трамп заявил, что Илон Маск «слетел с катушек»

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу изменений в поведении предпринимателя Илона Маска. В публикации на Truth Social он прокомментировал амбиции Маска по созданию новой политической партии.

«Мне жаль наблюдать за тем, как Илон Маск буквально сошел с ума, став за последние пять недель настоящей катастрофой. Он хочет учредить третью политическую партию, хотя такие попытки в США обычно терпят неудачу. Похоже, система не допускает подобного», — отметил Трамп, добавив, что новые политические движения «вносят разлад и хаос».

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

5 июня, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за его критики. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки. Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения».

По результатам опроса Quantus Insights, который проводился среди тысячи граждан США в период с 30 июня по 2 июля, около 40% респондентов, вероятнее всего, проголосовали бы за партию бизнесмена. При этом порядка 38% придерживаются другого мнения, еще 22% опрошенных не определились. 5 июля миллиардер объявил о создании партии «Америка», которая «вернет свободу» гражданам страны.

Ранее политолог объяснил создание Маском политической партии желанием «ударить» по Трампу.