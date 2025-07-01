«Закрывай лавочку и возвращайся в ЮАР»: Трамп и Маск опять поругались

Дональд Трамп посоветовал Илону Маску закрыть свою лавочку и вернуться в ЮАР

Президент США Дональд Трамп резко ответил Илону Маску на критику бюджетного законопроекта, заявив, что без государственных субсидий бизнесмену «пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку». Трамп напомнил, что всегда выступал против обязательного внедрения электромобилей, а США могут сэкономить миллиарды, отказавшись от господдержки Tesla и SpaceX. Маск, в свою очередь, пригрозил создать новую партию и финансировать кампании против республиканцев, поддержавших законопроект.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе Tesla и SpaceX Илону Маску без правительственных субсидий пришлось бы «прикрыть лавочку» и вернуться в ЮАР. Так Трамп ответил на новую критику Маска из-за законопроекта о расходах, который рассматривается в конгрессе США.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, и без них ему, вероятно, пришлось бы прикрыть свою лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский президент добавил, что последовательно выступал против электромобилей.

«Илон Маск знал задолго до того, как он так решительно поддержал меня на президентских выборах, что я категорически против обязательного внедрения электромобилей. Это абсурдно, и всегда было одной из основных тем моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять их покупать», — напомнил республиканец.

Дональд Трамп также заявил, что США смогут сократить расходы, если перестанут субсидировать компании Илона Маска.

«Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит ЦЕЛУЮ КУЧУ ДЕНЕГ. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько присмотреться к этому? МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!» — заключил президент США.

Новые разногласия

До этого Илон Маск снова раскритиковал продвигаемый Трампом законопроект о бюджетных расходах и пригрозил создать собственную политическую партию.

Илон Маск заявил, что запланированное увеличение потолка госдолга США на рекордные $5 трлн означает, что в США сложилась однопартийная система без реального политического противовеса.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия», — написал Маск в соцсети X.

«Придется просить «Роскосмос»: чем США грозит ссора Трампа и Маска Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском ставит под вопрос многомиллиардные госзаказы... 07 июня 20:54

Маск уже грозил создать новую партию после своей первой ссоры с Трампом в начале июня.

Напомним, что предложенный администрацией Трампа законопроект стал одной из причин публичной ссоры между Илоном Маском и президентом США в начале июня. Вскоре после того как бизнесмен покинул свой пост в Белом доме.

Маск утверждает, что принятие законопроекта принесет США «огромный стратегический вред». Бизнесмен считает, что принятие закона поставит под угрозу миллионы рабочих мест и отправит США «на путь долгового рабства». При этом Дональд Трамп ранее заявлял, что причиной недовольства Маска стало исключение из документа субсидий для производителей электромобилей, от которых бы больше всего выиграла его компания Tesla.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, законопроект предусматривает снижение налогов и расходов на общую сумму около $5,3 трлн. Это приведет к росту бюджетного дефицита до 7% ВВП уже к 2026 году и увеличит уровень госдолга с текущих 100 до 124% ВВП к 2034 году.

Документ предполагает продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году, а также внедрение новых, в том числе отмену налогообложения чаевых. Общий объем налоговых сокращений оценивается примерно в $3,75 трлн. Часть выпадающих доходов планируется компенсировать за счет сокращения государственных расходов почти на $1,3 трлн. Главные сокращения приходятся на программы медицинской страховки Medicaid и продовольственную помощь.

Мстительный Маск

Ранее бывший соратник Маска, основатель компании NeuroVigil Филип Лоу заявил, что глава SpaceX и Tesla приложит максимум усилий, чтобы навредить Дональду Трампу после их публичной размолвки.

«За эти годы у меня было немало ссор с Илоном. Зная Илона так, как я его знаю, я думаю, что он сделает все, чтобы навредить президенту», — приводит его слова New York Post.

Бизнесмен добавил, что публичное примирение Маска с президентом после скандал было «чисто косметическим». Лоу пояснил, что Илон Маск «был унижен» и что в их политическом союзе с Трампом «все уже кончено».

Илон Маск при этом уже заявил, что будет спонсировать кампании против всех членов конгресса от Республиканской партии, которые проголосуют за бюджетный законопроект Трампа.

«Они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — заявил Маск.