«Мы — несокрушимая сила». Путин — о СВО, кибердружинниках и будущем России

Путин заявил, что списанные авто госведомств послали на фронт по просьбе военных

Владимир Путин выступил на форуме «Все для Победы», где сообщил о сборе 54,5 млрд рублей на нужды СВО. Президент также рассказал, что военное командование попросило передать на фронт списанные автомобили государственных ведомств. Кроме того, глава государства заверил, что Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Все для Победы». Глава государства рассказал о ходе СВО, новых инициативах правительства и военного командования и вручил премии за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии.

Миллиарды рублей на СВО

В своем выступлении Путин сообщил, что на поддержку специальной военной операции было собрано 54,5 млрд рублей. В том числе, по его словам, 45 млрд рублей — по конкретным заявкам боевых подразделений.

«Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику – квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое», — рассказал он.

Путин добавил, что эти средства были собраны только в рамках акции «Все для Победы», а самостоятельная общественная поддержка СВО еще масштабнее.

110 тысяч беспилотников

Также президент России сообщил, что Народный фронт направил в войска 110 тысяч беспилотников разных модификаций , в том числе оптоволоконных.

«По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд долларов», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что западные налогоплательщики должны «услышать эти цифры».

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«И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них», — отметил президент.

Списанная техника

Во время осмотра выставки «Все для Победы», Путин сообщил, что списанные автомобили российских государственных ведомств направили на фронт по прямой просьбе командования.

«Эта была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что российские «Кулибины» собирают в гаражах и отправляют на СВО технику, которая даже превосходит многие образцы НАТО.

Кибердружина

Путин также рассказал, что более 60 тыс. опытных бойцов уже состоит в народных кибердружинах России.

«Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае — <...> отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя», — сказал президент.

Глава государства добавил, что кибердружины выявляют вредоносный контент, разоблачают ложь, пресекают провокации против России.

Будущее для России

Также Путин подчеркнул, что Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития, и девиз ВОВ «Все для Победы» является призывом к этому.

«Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что народ России является колоссальной несокрушимой силой во внутреннем единстве и своей правоте.

«Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве», — сказал Путин.