Украинские беспилотники атаковали 15 регионов РФ. Военная операция, день 1228-й

Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Трамп не исключил, что американская администрация продолжит поставки средств ПВО Украине, в том числе комплексов Patriot.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Более 50 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурге Пулково на фоне ограничений полетов, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ресурс зенитных комплексов и других средств ПВО в Киеве практически исчерпан, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
🔴 Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев.
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
🔴 Жилые дома были повреждены в результате атаки БПЛА на Энгельс и Саратов, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Президент США Дональд Трамп планирует быстро завершить украинский конфликт. Для этого он стремится наладить отношения с Россией и оказывает давление на Киев, пишет британский журнал Spectator.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 94 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 34.
Еще 11 БПЛА – над Брянской областью, по девять — над территориями Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному БПЛА — над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.