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Политика

Украинские беспилотники атаковали 15 регионов РФ. Военная операция, день 1228-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1228-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских беспилотника в 15 регионах РФ. В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждения получили жилые дома. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в Киеве почти исчерпан ресурс зенитных комплексов и других средств ПВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:16

Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

9:02

Трамп не исключил, что американская администрация продолжит поставки средств ПВО Украине, в том числе комплексов Patriot.

8:48

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

8:40

Более 50 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурге Пулково на фоне ограничений полетов, сообщила пресс-служба аэропорта.

8:27

Ресурс зенитных комплексов и других средств ПВО в Киеве практически исчерпан, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

8:23

🔴 Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев.

8:18

Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.

8:13

🔴 Жилые дома были повреждены в результате атаки БПЛА на Энгельс и Саратов, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

8:09

Президент США Дональд Трамп планирует быстро завершить украинский конфликт. Для этого он стремится наладить отношения с Россией и оказывает давление на Киев, пишет британский журнал Spectator.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 94 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 34.

Еще 11 БПЛА – над Брянской областью, по девять — над территориями Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному БПЛА — над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1228-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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