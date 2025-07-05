«Как она вообще попала?» Мизулина возмутилась тем, что Манижу пустили в Россию

Певицу Манижу не должны были беспрепятственно пропускать в Россию, а Следственный комитет должен был «задать соответствующие вопросы», заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее поддержал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, призвавший объявить певицу иностранным агентом и возбудить против нее дело.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина удивилась, что российские таможенники пустили в страну певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин), а также возмутился тем, что в Москве готовятся к ее концерту.

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» – написала Мизулина в Telegram.

Глава ЛБИ назвала Манижу «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в Крокусе, и демонстративно пускала слезу на камеру», а также «той самой, что в 2022 году покинула Россию, высказавшись против СВО».

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поддержал Мизулину и подчеркнул, что Манижу необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело.

По мнению Бородина, певицу нужно проверить на иностранное финансирование, а ее высказывания — по статье об оправдании терроризма.

«После «Крокуса» она поддерживала террористический режим, если не ошибаюсь», — уточнил глава ФПБК.

О том, что Манижа «тайно вернулась» в Россию, сообщил сам Бородин 2 июля. Он назвал исполнительницу «протеже Пугачевой», а ее запланированный концерт — «абсурдом».

О «Крокусе» и СВО

Манижа родилась в Таджикистане, в 14 лет стала гражданкой России. Получила широкую известность после участия в «Евровидении-2021». Выступает против насилия, поддерживает феминизм. В 2020 году она стала первым российским послом доброй воли организации ООН, занимающейся оказанием помощи беженцам.

В 2022 году певица осудила военную операцию России на Украине и уехала за границу.

Весной 2024 года Манижа заявила, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» устроили «публичную пытку», и обвинила российских силовиков в насилии. Она заявила, что считает бесчеловечным столь жесткое задержание подозреваемых.

Следственный комитет России тогда заявил, что проверит певицу по статье об оправдании терроризма.

Черный список

Осенью издание «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источники сообщило, что рекламные и ивент-агентства получили новый список артистов, которым якобы запрещено выступать в России. Утверждалось, что перечень состоит из 79 позиций. В нем была Манижа.

В числе отечественных артистов там также были указаны Иван Ургант, Валерий Леонтьев, группы «Браво», «Мумий Тролль» и «Сплин», Наталья Подольская, Анна Седокова, Денис Клявер, Джиган, Александр Гудков, «Звери», Скриптонит, Макс Корж, Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), Найк Борзов, Гуф, Instasamka, Аня Покров, Big Russian Boss и другие. Из числа зарубежных артистов – Beyonce, Lana Del Rey, Florence and the Machine, IAMX, Metallica и другие.

В Кремле заявили, что ничего не знают о таком стоп-листе.