В России призвали привлечь к уголовной ответственности певицу Манижу

Певицу Манижу Сангин необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. Об этом заявил в интервью NEWS.ru руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его мнению, певицу нужно проверить на иностранное финансирование, а ее высказывания — по статье об оправдании терроризма.

«После «Крокуса» она поддерживала террористический режим, если не ошибаюсь», — сказал Бородин.

Сегодня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила возмущение из-за планируемого певицей Манижей концерта в Москве. Она назвала Сангин «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в «Крокусе», и демонстративно пускала слезу на камеру.

2 июля Бородин сообщил, что Манижа «тайно вернулась» в Россию. Он назвал исполнительницу «протеже Пугачевой», а ее запланированный концерт — «абсурдом».

В 2022 году, по данным СМИ, певица Манижа уехала из России в Таджикистан. Она представляла страну на конкурсе «Евровидение-2021», у нее есть гражданство РФ. Весной 2024-го артистка попала в скандал, поскольку не выразила соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле», а высказалась о проблемах мигрантов и национальной розни.

Ранее продюсер рассказал, зачем Киркоров выпустил песню вместе с Манижей.