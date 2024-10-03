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Песков прокомментировал новый черный список российских артистов

RTVI: Пескову неизвестно о черных списках артистов из-за их позиции по СВО

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о «черных списках» артистов, которым запрещено выступать в РФ из-за их позиции по специальной военной операции. Об этом сообщает RTVI.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков допустил, что позиция артиста может вызывать неприятие организатора какого-либо мероприятия, однако, по его словам, к Кремлю это отношения не имеет.

2 октября признанное иноагентом в РФ издание «Верстка» со ссылкой на источники сообщило, что рекламные и ивент-агентства получили новый список артистов, которым якобы запрещено выступать в России. Утверждается, что перечень состоит из 79 позиций и носит рекомендательный характер. Авторы списка в материале «Верстки» не указываются.

Согласно статье издания, в перечне фигурируют музыканты, комики и блогеры. В числе отечественных артистов там указан Иван Ургант, Валерий Леонтьев, группы «Браво», «Мумий Тролль» и «Сплин», Наталья Подольская, Анна Седокова, Денис Клявер, Джиган, Александр Гудков, «Звери», Скриптонит, Макс Корж, Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), Найк Борзов, Манижа, Гуф, Instasamka, Аня Покров, Big Russian Boss и другие. Из числа зарубежных артистов в перечне значатся Beyonce, Lana del Rey, Florence and the Machine, IAMX, Metallica и другие.

26 сентября второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма. Суд также решил запретить артисту на три года выкладывать материалы в сети.

Ранее стало известно, что ФНС закроет компанию Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «Родина».

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