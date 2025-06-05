С террористки Треповой взыскали компенсацию и кредит

Суд взыскал с Треповой 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей от взрыва

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил два иска к Дарье Треповой, устроившей взрыв в кафе, в результате которого не стало военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Террористка должна выплатить деньги пострадавшей в результате теракта женщине по имени Василина. В результате взрыва она получила телесные повреждения и потеряла трудоспособность на несколько дней. Ей также пришлось покупать лекарства и восстанавливаться от морального вреда. Женщина требовала с Треповой и укрывавшего ее Дмитрия Касинцева 130 тысяч рублей.

После рассмотрения иска суд взыскал с террористки 150 тысяч рублей и госпошлину в размере 3000 рублей. К Касинцеву иск был прекращен.

Второй иск против Треповой подал банк, выдавший ей кредит в размере 68 205 рублей, который она не вернула. Суд обязал ее выплатить долг и госпошлину в размере 4000 рублей.

В январе Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной девушка вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее жителя Петербурга задержали за оправдание терроризма.