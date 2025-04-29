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В Подмосковье простились с генералом Москаликом

На Федеральном военном кладбище состоялось прощание с генералом Москаликом
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Минобороны РФ

На Федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны ВС РФ.

Москалика не стало 25 апреля в результате взрыва в подмосковной Балашихе. Мощность самодельного взрывного устройства, заложенного в заднюю часть Volkswagen Golf, составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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