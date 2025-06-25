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Политика

Ночью дроны ВСУ атаковали семь регионов России. Военная операция, день 1218-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1218-й день
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Таисия Воронцова/РИА Новости
В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников над Ростовской областью, четыре над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью, два над акваторией Черного моря, один над Брянской областью. Великобритания намерена передать Украине зенитные ракеты за счет процентов по замороженным российским активам. Страны НАТО пытаются лестью сохранить поддержку американского президента Трампа и добиться от него увеличения помощи Украине, пишет Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:15

Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале предложила отдать России Харьков и Одессу, если на Украине хотят «запретить все российское»:

«Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском».

09:03

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

08:47

Средства ПВО ликвидировали в двух муниципалитетах Воронежской области несколько беспилотников, рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

08:41

⚡️В результате ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области повреждения получили крыша и окна промышленного предприятия в Азове, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь:

«В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждения получили крыша и окна здания промпредприятия».

08:31

Президент Украины Владимир Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США Дональда Трампа, заявил финский фотограф и журналист Сами Саллинен для газеты Iltalehti.

08:22

Страны НАТО пытаются лестью сохранить поддержку американского президента Дональда Трампа и добиться от него увеличения помощи Украине, пишет Bloomberg.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников: семь над Ростовской областью, четыре над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью, два над акваторией Черного моря, один над Брянской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1218-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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