Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале предложила отдать России Харьков и Одессу, если на Украине хотят «запретить все российское»:
«Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском».
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Средства ПВО ликвидировали в двух муниципалитетах Воронежской области несколько беспилотников, рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.
⚡️В результате ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области повреждения получили крыша и окна промышленного предприятия в Азове, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь:
«В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждения получили крыша и окна здания промпредприятия».
Президент Украины Владимир Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США Дональда Трампа, заявил финский фотограф и журналист Сами Саллинен для газеты Iltalehti.
Страны НАТО пытаются лестью сохранить поддержку американского президента Дональда Трампа и добиться от него увеличения помощи Украине, пишет Bloomberg.
⚡️В Минобороны сообщили, что с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников: семь над Ростовской областью, четыре над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью, два над акваторией Черного моря, один над Брянской областью.