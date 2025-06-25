«Украина может победить». В НАТО допустили превосходство Киева в конфликте

Только что получивший должность Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе и пост главы Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич допустил победу Украины над Россией. Как стоит относиться к словам американского военачальника, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

О возможной победе Киева американский военачальник Алексус Гринкевич сообщил во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах вооруженного противоборства между Москвой и Киевом.

«Я считаю, что Украина может победить», — заявил Гринкевич.

Он отметил, что украинцы проделали невероятную работу по защите своей страны, заставляя Россию добиваться лишь незначительных успехов огромной ценой. И США, по его словам, должны продолжать помогать Украине.

Несомненно, подобная тональность выступления Гринкевича воодушевит политический класс в Киеве. Но, как и всегда, американский генерал свое мнение о возможной победе Украины не детализировал, то есть каким образом Киев может победить и как может выглядеть поддержка США — то есть сколько необходимо Вашингтону выделить ассигнований, вооружения и военной техники, боеприпасов и других материальных средств.

Не сказал генерал и о том, как он себе представляет военную победу над ядерной державой. И, естественно, при этом не напомнил сенаторам, что по количеству тактических ядерных боеприпасов Россия на первом месте в мире.

Кроме того, открытым остается вопрос – стоит ли в принципе генералу, находящемуся на действительной военной службе и занимающему такой высокий пост, озвучивать прогнозы не столько военного, сколько политического плана. И не выходит ли это выступление за рамки его обязанностей.

Генерал не забыл и про Россию

К слову говоря, Гринкевич говорил в сенате не только об Украине. Он, в частности, отметил, что российский флот по-прежнему доминирует в Черном и Каспийском морях. Он также подчеркнул, что Россия активно инвестирует в современные технологии подводной войны, в том числе в средства поражения инфраструктуры.

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Упомянул Гринкевич и о необходимости пересмотра Североатлантическим альянсом своей ядерной доктрины. По его мнению, «недавние модификации ядерной доктрины России наводят на мысль о потенциальном понижении порога применения ядерного оружия. Эти изменения в совокупности с широкой схемой развития ядерной сферы, а также риторикой со стороны России дают основания на переоценку нашей собственной позиции».

Кроме того, генерал считает, что США и их союзники по НАТО должны значительно расширить производство боеприпасов.

Также Гринкевич обратил внимание на угрозу боевого применения беспилотных летательных аппаратов против стран Европы и альянса в целом, назвав ее новой для НАТО. Он подчеркнул, что успешные атаки беспилотников на военные объекты — как в Иране, так и в ходе конфликта на Украине — иллюстрируют необходимость срочных инвестиций в развитие как средств противодействия БПЛА, так и собственных наступательных технологий.

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«Это острая угроза, и наши инвестиции в технологии противодействия дронам, равно как и в развитие собственных подобных систем, требуют самого пристального внимания», — подчеркнул генерал.

Гринкевич даже сказал несколько слов о хуситах, считая, что пока они останутся проблемой для США. Таким образом, без всякого преувеличения, американский военачальник выступил в сенату с развернутым выступлением программного характера.

Но, похоже, самая его неубедительная часть заявлений генерала касается украинского вопроса. В своем мнение о возможной победе Украины Гринкевич, похоже, одинок даже среди представителей западного экспертного сообщества.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).