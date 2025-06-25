«Бесталанное чмо». Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на СВО за шутку о его диссертации

Рогозин пригрозил юмористам из КВН отправкой на СВО после шутки про него

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обиделся на шутку участников КВН о «космосе», «телках» и его «докторской». Сенатор выяснил, к какому военкомату приписаны юмористы, и пригрозил им отправкой на СВО, назвав автора шутки «бесталанным чмом». Оценку острой реакции Рогозина уже дали в СПЧ и в жюри КВН. Что не понравилось Рогозину и почему он в итоге передумал отправлять юмористов из команды «Негоден» на СВО — в материале «Газеты.Ru».

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку, прозвучавшую в эфире Первого канала. Команда «Негоден», выступавшая в 1/4 Высшей лиги КВН, упомянула его докторскую диссертацию.

Юмористы разыграли сценку отправки молодого человека в космос. Одетый в скафандр «космонавт» заявил командованию о своей готовности покинуть Землю, но неожиданно на сцену выбежала «Аня — самая красивая девочка в школе».

«Саша, как только я узнала, что ты летишь в космос, поняла, что люблю тебя!» — обратилась она к космонавту.

«Но ты же всю школу чморила меня», — возразил он.

«Я все осознала. Извини, что тогда с ребятами запирали тебя в туалете», — сказала девушка.

«Ничего, я тогда реально хотел», — ответил молодой человек.

После этого «космонавт» повернулся к «командиру» и попытался уговорить не отправлять его на орбиту.

«Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась», — объяснил он.

«Парень, ты чего, космос на телку не меняют!» — отреагировал его «начальник».

«Это кто сказал?» — удивился молодой человек.

«Это было в докторской Рогозина!» — резюмировал «командир».

После этого в зале раздались смех и аплодисменты, крупным планом показали реакцию жюри. Шутка развеселила телеведущего Валдиса Пельша, а также вызвала улыбку у актера Сергея Светлакова и дрессировщика Эдгарда Запашного.

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку в своем Telegram-канале и уточнил, что видеозапись эфира ему прислали через бота для обратной связи. Он пригрозил отправить юмористов в зону специальной военной операции и подчеркнул, что разыскивает автора шутки.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи», — написал сенатор, работающий в зоне СВО с 2022 года.

После возвращения юмористов с передовой он пообещал вместе посмеяться «над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала».

Позже Рогозин решил «успокоить представителей либеральной общественности», а также «блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов». Он подчеркнул, что «два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости».

«Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — добавил сенатор.

Официальный представитель Международного союза КВН Анастасия Драпеко уже подчеркнула, что ни организация, ни команда не будут комментировать претензию Рогозина.

«Фраза про СВО — тоже шутка»

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что шутка не преследовала цель «наехать на самого Рогозина».

«У меня не складывается какого-то ассоциативного ряда, что это такой наезд на самого Рогозина. Я мог ее [шутку] воспринять как-то по-другому или просто на общих эмоциях улыбнуться. Но к Дмитрию Олеговичу я точно испытываю крайнее уважение», — отметил он.

Запашный назвал Рогозина достойным человеком и «настоящим мужиком», который выбрал «путь воина».

«Буквально недавно с ним виделся в зоне СВО и не хочу ни в коем случае, чтобы моя улыбка вызвала у него вопросы, потому что в моих глазах он герой», — сказал дрессировщик.

Запашный добавил, что Рогозин был «великолепным главой Роскосмоса», который боролся с коррупцией.

Валдис Пельш в интервью изданию «Подъем» сказал, что не понимает претензий Рогозина.

«У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на СВО — тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная? Мне не кажется удачной», — отреагировал он.

Пельш подчеркнул, что команда «Негоден» веселая и «со своим лицом, со своим видением, как надо меняться».

«СВО — не наказание»

Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова раскритиковала Рогозина за угрозу отправить юмористов на СВО и подчеркнула, что на шутки «в таком возрасте» (сенатору 61 год) обижаться неуместно.

«Опять передний край — наказание? То есть каждый, имеющий власть, будет теперь за шутки, справедливую критику или иронию грозить военкоматом и передним краем, где в том числе сражаются мужчины в возрасте отцов этих ребят за то, чтобы их детей война не коснулась?» — написала Ахмедова.

Она подчеркнула, что взрослые воюющие мужчины не хотят, чтобы война коснулась даже 18-летних, «которые еще пожить не успели».

По ее мнению, реакция Рогозина не отличается от видеороликов дочери главы округа в Вологодской области в TikTok, которая угрожала отправить «неугодных» на СВО с помощью матери.

«Ты че, фраер, попутал?». Дочь вологодской чиновницы пригрозила отправить неугодных на СВО Дочь вологодской чиновницы Юлии Шевцовой опубликовала ролик в TikTok, в котором угрожала... 18 мая 20:44

«Тот же вид, только сбоку. СВО — не наказание. Ну и на шутки обижаться в таком возрасте как-то неумно. Спасибо надо сказать, что про тебя помнят и про тебя шутят. Причем в шутке даже нет таксы, которую когда-то Рогозин топил», — добавила Ахмедова.

На что еще обижался Рогозин

Рогозин не впервые остро реагирует на шутки о нем. В 2021-м он, будучи главой «Роскосмоса», обиделся на карикатурный ролик Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). На видеозаписи из танцующего робота «Федора» выпадали детали, и он ломался, после чего карикатура Рогозина задавала вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?»

«Их очередные «сатирические мультики» с кратким набором пропагандистских шаблонов. Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно. Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь», — говорил Рогозин.

Годом ранее его задела шутка в программе «Вечерний Ургант» о космонавтах. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Он пошутил, что или «судимость по малолетству» или «легкое психическое отклонение» не должны мешать человеку отправиться в космос.

«Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится», — отреагировал Рогозин.