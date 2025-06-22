Израиль готов в одиночку атаковать ядерный объект в Фордо. Трамп все еще думает, вступать ли США в войну

Израиль готов нанести удар по подземному ядерному объекту в Фордо без участия США. На фоне неопределенности Вашингтона Иерусалим призывает к срочным и решительным действиям, считая, что окно возможностей для атаки ограничено. Дональд Трамп пока не принял решения о прямом вмешательстве США, заявив, что ему потребуется до двух недель, чтобы «посмотреть, придут ли люди в себя». Вице-президент Дж. Д. Вэнс выступил против прямого участия США в конфликте, предупредив об опасности втягивания страны в новую войну. Иран же сигнализирует о готовности к переговорам, но отвергает западные условия и обвиняет США в поддержке израильских атак.

Израильские официальные лица сообщили администрации Дональда Трампа, что не хотят ждать две недели, пока Тегеран примет решение о своей ядерной программе. Два источника сообщили Reuters, что ЦАХАЛ готов действовать в одиночку, пока в США спорят, вступать ли в войну с Ираном. Трамп ранее заявил, что на это решение ему потребуется до двух недель. По его словам, этого времени достаточно, чтобы «посмотреть, придут ли люди в себя».

В четверг между союзниками прошли переговоры, которые источники описали как «напряженный телефонный разговор». С израильской стороны в нем участвовали премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и командующий армией Эяль Замир. Израильтяне считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для действий против ключевого объекта иранской ядерной программы — подземного завода в Фордо. Они призывают к скорейшим и решительным шагам.

Во время разговора вице-президент США Дж. Д. Вэнс выступил с возражениями, сообщили источники.

Вэнс заявил, что Израиль хочет втянуть США в войну, но Вашингтон, по его мнению, не должны быть вовлечен напрямую.

США являются единственной страной, у которой есть достаточно мощные бомбы для уничтожения бункеров, вырытых в склоне горы. В выходные США начали переброску бомбардировщиков B-2 на тихоокеанский остров Гуам. B-2 может нести сверхтяжелую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МОР), предназначенную для уничтожения целей глубоко под землей, таких как в объекты в Фордо.

close Предполагаемое внутреннее устройство обогатительного комплекса в Фордо The Intel Lab

Сценарии атаки на Фордо

Четыре источника Reuters заявили, что все более вероятно, что Израиль начнет в Фордо самостоятельную операцию. Превосходство ЦАХАЛ в воздухе над большей частью Ирана делает операцию осуществимой, хотя все еще рискованной, считают источники.

Неясно, будет ли такая операция включать только бомбардировку, наземные силы или и то, и другое. Два источника заявили, что вместо того, чтобы пытаться уничтожить весь объект, Израиль мог бы вместо этого нанести ему значительный ущерб.

Некоторые аналитики предполагают, что Израиль может использовать спецподразделения, чтобы войти в Фордо и взорвать его изнутри.

Еще одним сценарием может стать быстрый последовательный сброс серии боеприпасов, чтобы прорвать укрепленный объект, подобно тому, как израильские военные убили лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллу в прошлом году. За таким ударом может последовать наземная операция спецназа.

Супервзрыв или рейд спецназа? Как Израиль может уничтожить секретный ядерный комплекс Ирана В Иране, между священным городом Кум и высохшим соленым озером Ховз, есть гора. Один из ее... 16 июня 21:56

Иран готов к переговорам

Иран сигнализировал о готовности обсуждать условия прекращения огня с Израилем, но США посчитали ответ Исламской Республики неприемлемым для начала переговоров, пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников Израиля. По их словам, Вашингтон выдвинул несколько вариантов рамок для соглашения о перемирии, но счел реакцию Тегерана недостаточно конструктивной. Подробностей о предложенных форматах газета не приводит.

Израиль и США намекают на убийство Хаменеи. Он уже выбрал себе преемников Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасается, что его могут убить, поэтому он заранее выбрал преемников... 21 июня 22:44

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, однако не откажется от нее.

«Мы готовы к переговорам и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирной атомной деятельности»,— сказал Пезешкиан президенту Франции Эммануэлю Макрону по телефону.

Пезешкиан приветствует любой диалог и заявляет, что Тегеран не производит ядерное оружие и никогда к этому не стремился.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в пятницу в Женеве со своими коллегами из Великобритании, Франции и Германии, а также с представителями ЕС в поисках пути возврата к дипломатии и возможного прекращения огня.

По итогам встречи Аракчи сообщил, что предложения европейских держав «нереалистичны».

«В любом случае Иран рассмотрит европейские предложения в Тегеране и представит свои ответы на следующей встрече», — сказал министр, добавив, что нулевое обогащение — это тупик, и Тегеран не будет вести переговоры о своих оборонительных возможностях.

На встрече Организации исламского сотрудничества в Стамбуле Аракчи заявил, что агрессия Израиля, в которой, по его словам, есть признаки причастности США, должна прекратиться, чтобы Иран мог «вернуться к дипломатии».

«Очевидно, что я не могу идти на переговоры с США, когда наш народ подвергается бомбардировкам при поддержке США», — заявил он журналистам в кулуарах перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дипломат заявил, что вмешательство США в конфликт было бы «очень опасным».

В понедельник Аракчи собирается посетить Москву.