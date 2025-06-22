Израиль готов в одиночку атаковать ядерный объект в Фордо. Трамп все еще думает, вступать ли США в войну

Израильские официальные лица сообщили администрации Дональда Трампа, что не хотят ждать две недели, пока Тегеран примет решение о своей ядерной программе. Два источника сообщили Reuters, что ЦАХАЛ готов действовать в одиночку, пока в США спорят, вступать ли в войну с Ираном. Трамп ранее заявил, что на это решение ему потребуется до двух недель. По его словам, этого времени достаточно, чтобы «посмотреть, придут ли люди в себя».
В четверг между союзниками прошли переговоры, которые источники описали как «напряженный телефонный разговор». С израильской стороны в нем участвовали премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и командующий армией Эяль Замир. Израильтяне считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для действий против ключевого объекта иранской ядерной программы — подземного завода в Фордо. Они призывают к скорейшим и решительным шагам.
Во время разговора вице-президент США Дж. Д. Вэнс выступил с возражениями, сообщили источники.
Вэнс заявил, что Израиль хочет втянуть США в войну, но Вашингтон, по его мнению, не должны быть вовлечен напрямую.
США являются единственной страной, у которой есть достаточно мощные бомбы для уничтожения бункеров, вырытых в склоне горы. В выходные США начали переброску бомбардировщиков B-2 на тихоокеанский остров Гуам. B-2 может нести сверхтяжелую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МОР), предназначенную для уничтожения целей глубоко под землей, таких как в объекты в Фордо.
Предполагаемое внутреннее устройство обогатительного комплекса в ФордоThe Intel Lab
Сценарии атаки на Фордо
Четыре источника Reuters заявили, что все более вероятно, что Израиль начнет в Фордо самостоятельную операцию. Превосходство ЦАХАЛ в воздухе над большей частью Ирана делает операцию осуществимой, хотя все еще рискованной, считают источники.
Неясно, будет ли такая операция включать только бомбардировку, наземные силы или и то, и другое. Два источника заявили, что вместо того, чтобы пытаться уничтожить весь объект, Израиль мог бы вместо этого нанести ему значительный ущерб.
Некоторые аналитики предполагают, что Израиль может использовать спецподразделения, чтобы войти в Фордо и взорвать его изнутри.
Еще одним сценарием может стать быстрый последовательный сброс серии боеприпасов, чтобы прорвать укрепленный объект, подобно тому, как израильские военные убили лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллу в прошлом году. За таким ударом может последовать наземная операция спецназа.
Иран готов к переговорам
Иран сигнализировал о готовности обсуждать условия прекращения огня с Израилем, но США посчитали ответ Исламской Республики неприемлемым для начала переговоров, пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников Израиля. По их словам, Вашингтон выдвинул несколько вариантов рамок для соглашения о перемирии, но счел реакцию Тегерана недостаточно конструктивной. Подробностей о предложенных форматах газета не приводит.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, однако не откажется от нее.
«Мы готовы к переговорам и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирной атомной деятельности»,— сказал Пезешкиан президенту Франции Эммануэлю Макрону по телефону.
Пезешкиан приветствует любой диалог и заявляет, что Тегеран не производит ядерное оружие и никогда к этому не стремился.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в пятницу в Женеве со своими коллегами из Великобритании, Франции и Германии, а также с представителями ЕС в поисках пути возврата к дипломатии и возможного прекращения огня.
По итогам встречи Аракчи сообщил, что предложения европейских держав «нереалистичны».
«В любом случае Иран рассмотрит европейские предложения в Тегеране и представит свои ответы на следующей встрече», — сказал министр, добавив, что нулевое обогащение — это тупик, и Тегеран не будет вести переговоры о своих оборонительных возможностях.
На встрече Организации исламского сотрудничества в Стамбуле Аракчи заявил, что агрессия Израиля, в которой, по его словам, есть признаки причастности США, должна прекратиться, чтобы Иран мог «вернуться к дипломатии».
«Очевидно, что я не могу идти на переговоры с США, когда наш народ подвергается бомбардировкам при поддержке США», — заявил он журналистам в кулуарах перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дипломат заявил, что вмешательство США в конфликт было бы «очень опасным».
В понедельник Аракчи собирается посетить Москву.