«Надежность — штука редкая». Киргизы требуют особого статуса в России

Экс-премьер Киргизии Темир Сариев считает, что граждане республики должны иметь особый статус в России, так как киргизы активно участвовали в Великой Отечественной войне, а также поддержали Москву, когда та начала СВО в феврале 2022 года. По его словам, Киргизия якобы стала первой страной, которая «протянула руку» РФ. В Госдуме подчеркнули, что особого статуса у киргизов быть не может.

Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и экс-премьер республики Темир Сариев призвал российские власти предоставить особый статус для граждан республики, находящихся на территории РФ.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами»,

— заявил Сариев на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что киргизы защищали Москву во время Великой Отечественной войны в составе Панфиловской дивизии. Кроме того, Бишкек якобы первым «протянул руку» Москве, когда та начала военную операцию в феврале 2022 года.

«Второе — я хочу подчеркнуть, что когда СВО началась, первой, кто протянул [руку], не побоялся, — это была именно Кыргызская республика, и потом только остальные подтянулись», — указал глава ТПП, добавив, что Россия может «считать Кыргызстан самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике».

«Надежность — штука очень редкая. Мы вот вместе с вами»,

— резюмировал бывший премьер.

Директор представительства госкорпорации «Росатом» в Бишкеке Дмитрий Константинов в свою очередь призвал отказаться от слова «Киргизия», заменив его на «Кыргызская Республика».

«При написании документов необходимо употреблять название страны правильно — Кыргызская Республика. Это проявление уважения к суверенитету и самоидентичности нашего союзника», – сказал Константинов.

«Что значит особый народ?»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя предложение Сариева, подчеркнул, что Киргизия в силу ее членства в Евразийском экономическом союзе уже обладает особым статусом, что дает гражданам республики определенные привилегии в России. В частности, для них введен безвизовый режим в РФ, увеличены сроки пребывания в России и упрощено трудоустройство.

«И в России, как мы знаем, находится немаленькая группа граждан Кыргызской Республики, которые здесь трудоустраиваются, работают и так далее. То есть, в определенном смысле для всех участников этого Евразийского экономического союза гарантированы особые права в силу того, что в рамках союза есть правила свободного перемещения рабочей силы и трудовых ресурсов», — сказал Затулин RTVI.

Он добавил также, что Россия признает вклад киргизских солдат в победе в ВОВ и благодарна за участие киргизов в «общих свершениях в советские времена».

«Я сейчас не буду уточнять, сколько киргизов было в Панфиловской дивизии. Она формировалась в Казахстане, хотя в свое время Казахстан был частью Большой Киргизии, он назывался по-другому. Потом произошли всякие переименования, стала отдельно Киргизская ССР. А то, что это все нами признается, — в этом нет никаких сомнений», — сказал Затулин.

Заявление Сариева о реакции Киргизии в начале СВО его удивило. «Насчет того, что именно Киргизия первой помогла России в специальной военной операции, — это, честно говоря, новое известие. Киргизия, на мой взгляд, ведет себя нормально, и, используя возможности сотрудничества с ней, мы решаем некоторые экономические вопросы, если так откровенно говорить», — указал он.

Затулин подчеркнул также, что по Конституции граждане России равны независимо от национальности.

«Что значит особый народ? У нас <…> все граждане Российской Федерации равны вне зависимости от национальности. Да, русские в Конституции 2020 года упомянуты как государствообразующий народ, но это не дает право русским ни на две зарплаты, ни на две пенсии», — подчеркнул Затулин.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Ленте.ру», что Киргизия не может рассчитывать на особый статус в России, тем более используя в качестве аргументов участие в ВОВ или поддержку Москвы в начале СВО.

«Есть, конечно, двусторонние соглашения, где это может быть оговорено, но я об этом не знаю, об особом статусе. Если, например, Киргизия, Казахстан и Белоруссия в своих конституциях обозначают русский язык как язык общенационального общения или деловой язык, то и мы идем навстречу в наших решениях и учитываем это в отличие, например, от тех стран, с которыми у нас тоже хорошие отношения, но у них нет этой оговорки», — подчеркнул он.

Недавние конфликты

Первый серьезный дипломатический конфликт между Россией и Киргизией произошел в январе 2024 года. Сотрудники силовых структур Екатеринбурга тогда провели рейд на стройплощадке, где задержали мигрантов из Киргизии. В сеть выложили видео, где киргизских рабочих заставляли ходить «гуськом» и вставать на колени. МИД Киргизии назвал такие действия недопустимыми и выразил решительный протест.

В апреле 2025-го разразился новый скандал: российские силовики ворвались в банный комплекс «Бодрость» в Москве, устроив проверку киргизских посетителей. Их избивали, заставляли прыгать в бассейн в одежде, одного киргиза якобы заставили съесть полкило острого перца. Всего были задержаны 60 мигрантов. Киргизская сторона назвала это «зверским избиением», вызвала посла РФ Сергея Вакунова в МИД и вручила официальную ноту с требованием объяснений. После рейда было возбуждено уголовное дело о содействии незаконной миграции.

«Избили, заставили ползать». Послу России вручили ноту из-за задержания киргизов в Москве Посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить... 14 апреля 16:00

В том же апреле в Оше арестовали сотрудников «Русского дома», среди задержанных оказались российские граждане, в том числе Наталья Секерина (работавшая в представительстве) и некий Виктор Васильев, идентифицированный как агент ГРУ. Их обвиняют в вербовке наемников для участия в СВО.

Кроме того, ряд киргизских граждан стали фигурантами судебных дел за участие в СВО. В июне 2024 года жителя Орши приговорили к пятилетнему сроку с конфискацией имущества за участие на стороне России в боевых действиях на Украине.