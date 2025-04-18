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Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после рейда в московской бане

В Москве возбудили дело о незаконной миграции после рейда в бане «Бодрость»
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Shutterstock

Уголовное дело о содействии незаконной миграции возбуждено в отношении троих выходцев из ближнего зарубежья после рейда в банном комплексе «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, подозреваемые обеспечивали деятельность организации, которая предоставляла услуги иностранным водителям такси.

«В ходе рейда 10 апреля выявлены мигранты, проживавшие и работавшие без оформленных документов и с нарушением сроков пребывания. Двое фигурантов заключены под стражу, женщина-предприниматель — под домашним арестом», — отметила Волк.

Во время рейда задержаны 25 иностранцев, нарушившие миграционный режим. Им грозит административное выдворение из России. Дело расследуется по ч. 3 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции).

МИД РФ прокомментировал обстоятельства резонансного рейда в банном комплексе «Бодрость» в Москве. В министерстве заявили, что проверка носила плановый характер и не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. Поводом для заявления стали видеозаписи жесткого задержания, появившиеся в соцсетях, и последовавшая реакция властей Киргизии, граждане которой оказались среди задержанных. В Бишкеке потребовали разъяснений и заявили о недопустимости избыточного применения силы. Российская сторона, в свою очередь, заявила о законности действий сотрудников правоохранительных органов и отметила, что часть задержанных нарушила миграционное законодательство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики выявили нелегальную молельню мигрантов в российском регионе.

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