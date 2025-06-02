«Политическая провокация»: Северная Корея отвергла доклад о военном сотрудничестве с Россией

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне, 18 июня 2024 года

Северная Корея назвала «политической провокацией» доклад западной мониторинговой группы MSMT о военном сотрудничестве с Россией. Пхеньян отверг обвинения в нарушении санкций ООН и сослался на право на самооборону. В КНДР отметили, что страны, подготовившие доклад, «враждебно» настроены к ней и к России.

Северная Корея отвергла недавний доклад «Многосторонней группы мониторинга санкций» (MSMT), в котором утверждается, что Пхеньян и Москва нарушают резолюции Совета Безопасности ООН через военное сотрудничество, посчитав его провокацией и нарушением принципа суверенного равенства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ответном заявлении министерства иностранных дел КНДР этот доклад назван «политической провокацией» и «фальсификацией». Глава МИД Чхве Сон Хи подчеркнула, что MSMT является «политическим инструментом» Запада, созданным для вмешательства в суверенные дела других государств.

По ее словам, никто не наделял США и их союзников полномочиями оценивать и критиковать правовые отношения между суверенными государствами, поэтому Северная Корея считает действия MSMT направленными на ущемление ее суверенитета.

Содержание доклада

Многосторонняя группа мониторинга санкций была создана в октябре 2024 года по инициативе США для наблюдения за исполнением резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

В группу вошли 11 стран: США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея и Великобритания. 29 мая 2025 года MSMT опубликовала доклад, в котором утверждается, что Северная Корея поставила России более 20 тыс. контейнеров боеприпасов, что позволило увеличить количество ракетных ударов по Украине. В ответ Россия якобы предоставила Пхеньяну технологическую помощь для улучшения северокорейских ракетных возможностей. MSMT также утверждает, что такое сотрудничество нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

В ответ на обвинения министерство иностранных дел КНДР заявило, что военное сотрудничество с Россией является «законным осуществлением суверенного права» и соответствует статье 51 Устава ООН, которая гарантирует право на индивидуальную или коллективную самооборону. Северная Корея подчеркнула, что ее действия направлены на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, а также на обеспечение мира и стабильности в Евразийском регионе. В заявлении также отмечается, что MSMT является «призрачной группой», состоящей из государств, «враждебно настроенных по отношению к КНДР и Российской Федерации».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

В июне 2024 года Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который вступил в силу в декабре того же года. Согласно статье 4 этого соглашения, в случае вооруженного нападения на одну из сторон, другая сторона обязуется немедленно оказать военную помощь всеми имеющимися средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран.

Договор также предусматривает обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, направленные против суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны, а также не допускать использования своей территории для таких действий. Помимо этого, стороны обязуются не применять односторонние принудительные меры, включая экстерриториальные санкции.

Помимо сферы безопасности, документ также охватывает такие области сотрудничества, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, наука и технологии, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, спорт, культура, туризм, охрана окружающей среды и предотвращение последствий стихийных бедствий.