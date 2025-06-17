В Госдуме оценили восстановление Курской области военными КНДР

Россия и Северная Корея действуют в рамках заключенного договора о стратегическом сотрудничестве, и решение лидера Ким Чен Ына об отправке тысяч корейских военных и специалистов в Курскую область может иметь определяющее значение. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Очень хорошо и ценно, что северокорейский лидер принял решение об отправке саперных подразделений в Курскую область. Это освободит наши инженерные подразделения для выполнения других, более важных задач на участках специальной военной операции», — сказал депутат.

Он добавил, что подобные решения КНДР не только направлены на укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном, но и имеют взаимовыгодные последствия.

«Северокорейские войска и военные строители получат практику работы непосредственно в боевых условиях в Курской области, как это делали разведчики, пехотинцы и артиллеристы. Это в конечном итоге скажется только положительно на боевой способности вооруженных сил КНДР», — пояснил Картаполов.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын направит 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления Курской области.

«Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах.