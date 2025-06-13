«Неспровоцированные удары по спящим городам неприемлемы». Россия осудила действия Израиля

Москва резко осудила решение Израиля нанести удары по территории Ирана. Российские власти обеспокоены возможной эскалацией конфликта. Зампред Совбеза Медведев считает, что в связи с происходящим угроза ядерной войны стала реальной. Депутат Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание, что Запад воспринял происходящее «позитивно». Депутат Белик призвал наложить санкции на Израиль, а депутат Чепа не исключил, что Россия попытается помочь сторонам решить конфликт мирным путем.

Россия осудила массированные удары Израиля по территории Ирана и выразила обеспокоенность из-за возможной эскалации конфликта. Заявление об этом пресс-служба МИД РФ разместила на сайте ведомства.

В МИД объяснили, что действия Израиля нарушают Устав ООН и нормы международного права.

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству — члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Израиль ударил по Ирану накануне переговоров Тегерана и Вашингтона и в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома», — заключили в ведомстве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга также обозначил, что Россия обеспокоена происходящим и осуждает резкую эскалацию напряженности.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что после произошедшего угроза ядерной войны стала явной:

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!»

Запад воспринял позитивно

Западные страны восприняли агрессию Израиля позитивно, считает зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Безусловно, это ничем не спровоцированная израильская агрессия, на которую западный мир почему-то реагирует весьма позитивно. Назначив определенные страны врагами, считает, что с ними можно делать все что угодно, бомбить, устраивать теракты, убивать мирных жителей. Очередной показатель ущербности такой идеологии и несправедливости мироустройства, когда как вроде бы все государства равны, но некоторые, то есть западные, немного ровнее остальных», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлев уверен, что действия Израиля необходимо осудить и потребовать от страны объяснений. Кроме этого, он считает, что стоит пересмотреть международные нормы, поскольку «глобальная несправедливость» в том числе ущемляет Россию. Депутат также отметил, что Россия и Иран — стратегические партнеры, однако Москва не должна немедленно отправлять союзнику солдат, сейчас судьба конфликта решается в воздухе, поэтому Тегерану нужны средства ПВО, а не военнослужащие.

«Мы поставляем Ирану в том числе и новейшие системы ПВО, которые, поверьте, ему сейчас куда нужнее, чем участие наших солдат. Он и так обладает весьма внушительной армией, в которой почти миллион человек, и военными технологиями, многие из которых ему помогает развивать Россия. Поэтому уверен, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне, а наши связи с Ираном при необходимости могут стать еще более тесными, в том числе и по армейской линии», — заключил Журавлев.

Нужны санкции

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал «Газете.Ru», что мировое сообщество должно осудить Израиль и наложить санкции:

«Если всего этого не последует, то это в очередной раз продемонстрирует необъективный взгляд на происходящее в геополитике. Хотя ради справедливости стоит отметить, что и публичная поддержка Израиля тоже не звучит. Также отмечу, что происходящее может сместить фокус внимания с украинского конфликта».

Белик уточнил, что Иран — сильное государство, которое способно постоять за себя. При этом он считает, что эскалацию нужно остановить. Ни Россия, ни другие государства не заинтересованы в развитии конфликта на Ближнем Востоке.

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что Россия попытается сгладить конфликт.

«Конечно, осуждаем мы любые действия, которые провоцируют возможность серьезного конфликта в регионе. Он непременно произойдет, мы это понимаем, и американцы предупреждали, и о возможности этого конфликта уже несколько дней говорят. Тем не менее Израиль нанес такой удар, и это опасно. Я думаю, что мы предпримем все дипломатические возможные действия для того, чтобы погасить этот конфликт. Я не знаю, какой может быть военный ответ Ирана, очевидно, будет попытка адекватного удара», — заявил Чепа.