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«Необъективный взгляд»: в Госдуме призвали мировое сообщество осудить действия Израиля

Депутат Белик: атака Израиля может сместить фокус внимания с конфликта на Украине

Израиль атаковал Иран из-за интересов действующей власти еврейского государства, поэтому мировое сообщество должно осудить действия страны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Ближний Восток остается горячей точкой, напряженность там постоянно растет. Атаки Израиля, причинами которых прежде всего являются интересы действующей власти, а не какие-то глобальные цели, со стороны Ирана не остались без ответа. Уже последовал удар дронами, не исключено, что будет предпринято что-то еще, у Ирана для этого есть арсенал. Если сейчас мир стоит на пороге серьезного конфликта, то интересна реакция на действия Израиля со стороны мирового сообщества. А именно — осуждение, санкции. Если всего этого не последует, то это в очередной раз продемонстрирует необъективный взгляд на происходящее в геополитике. Хотя ради справедливости стоит отметить, что и публичная поддержка Израиля тоже не звучит. Также отмечу, что происходящее может сместить фокус внимания с украинского конфликта», — сказал он.

Белик уточнил, что Иран способен защитить себя, однако Россия не заинтересована в эскалации ближневосточного конфликта.

«При этом Иран — достаточно сильное государство, которое и без внешних вмешательств способно постоять за себя, надо понимать, что у Ирана в наличии есть и баллистические ракеты. Однако в любом случае эскалация должна быть остановлена, и поспособствовать этому могут крупные игроки на мировой арене. Ни Россия, ни какое-либо другое государство не заинтересовано в стремительно разворачивающемся конфликте между Израилем и Ираном, который может существенно пошатнуть архитектуру мировой безопасности», — добавил он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что осуждает действия Израиля, которые провоцируют серьезный конфликт в регионе.

«Конечно, осуждаем мы любые действия, которые провоцируют возможность серьезного конфликта в региона. Он непременно произойдет, мы это понимаем, и американцы предупреждали, и о возможности этого конфликта уже несколько дней говорят. Тем не менее, Израиль нанес такой удар, и это опасно. Я думаю, что мы предпримем все дипломатические возможные действия для того, чтобы погасить этот конфликт. Я не знаю, какой может быть военный ответ Ирана, очевидно будет попытка адекватного удара», — заявил он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее востоковед заявил, что свою атаку Израиль замаскировал свадьбой сына Нетаньяху.

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Израиль атаковал Иран
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