«Показатель несправедливости»: в Госдуме осудили атаки Израиля на Иран

Израильская военная операция против Ирана не была ничем спровоцирована, однако Запад воспринял агрессию страны «позитивно». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Безусловно, это ничем не спровоцированная израильская агрессия, на которую западный мир почему-то реагирует весьма позитивно. Назначив определенные страны врагами, считает, что с ними можно делать все, что угодно, бомбить, устраивать теракты, убивать мирных жителей. Очередной показатель ущербности такой идеологии и несправедливости мироустройства, когда, как, вроде бы, все государства равны, но некоторые, то есть, западные, немного ровнее остальных», — сказал он.

По мнению Журавлева, действия Израиля нужно осудить, а затем пересмотреть международные нормы.

«Конечно, такое положение дел нужно публично осуждать, требовать объяснений, а в идеале — и пересмотра международных норм, которые Запад написал и подкорректировал под себя. Этого мы и добиваемся по большому счету на полях сражений специальной военной операции — ведем борьбу с глобальной несправедливостью, которая ущемляет в том числе и Россию», — добавил он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее востоковед заявил, что свою атаку Израиль замаскировал свадьбой сына Нетаньяху.