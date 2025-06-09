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«Илон хочет показать Трампу свое значение»: в Госдуме объяснили визит отца Маска в РФ

Депутат Арефьев усомнился в примирении США и РФ после визита отца Маска в Москву
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Приезд отца Илона Маска Эррола в Россию для участия в Форуме будущего — 2050 может быть «пристрелочным», не исключено, что после него состоится «ряд мероприятий для реализации какого-то проекта» совместно с бизнесменом, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

При этом он усомнился, что визит Эррола Маска поспособствует «примирению» России и США.

«[Илон Маск] поссорился с [президентом США Дональдом] Трампом, ушел от него. А поскольку многое зависит от президента, то вряд ли Маску удастся каким-то образом примирить Россию и Соединенные Штаты и завязать какую-то дружбу, если он сам раздружился с президентом США. Не знаю, предположить очень трудно. Но Илон Маск так просто деньги никуда не вкладывает и так просто ни в какие проекты не вступает. Я думаю, что, может быть, это (визит Эррола Маска. – «Газета.Ru») будет каким-то пристрелочным мероприятием, после которого, может быть, еще будет ряд мероприятий, чтобы реализовать какой-то проект. Ну а пока я, откровенно говоря, ни на что не надеюсь», — сказал Арефьев.

Он предположил, что Илон Маск с помощью поездки отца в Россию хочет продемонстрировать Трампу свою значимость.

«Скорее всего, [Илон] Маск хочет показать свое значение перед Трампом. Не знаю, удастся ему это сделать или нет, какие меры он предпримет, будут ли они корреспондироваться с мерами Трампа. Я думаю, что [визит Эррола Маска] не лишний, пусть он будет. Как говорится, поживем — увидим. Вообще-то его визит, я бы сказал, — неплохое мероприятие. Гадать на кофейной гуще я не могу, а предполагать, что он даст России — пока не знаю», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что отца Илона Маска отговаривали от поездки в РФ.

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