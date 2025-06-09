«За полтора часа до полуночи»: кортеж Путина заметили у Кремля ночью

Вечером 8 июня президент России Владимир Путин приехал в Кремль. Telegram‑канал «Вы слушали Маяк» опубликовал видео с его кортежем, который направлялся ко дворцу примерно за полтора часа до полуночи. Пресс-служба Кремля на данный момент видеоролик никак не комментировала.

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздним вечером 8 июня. Telegram‑канал «Вы слушали Маяк» опубликовал видео, на котором запечатлен президентский кортеж, направляющийся ко дворцу примерно в 22:30-23:00 мск.

На кадрах — несколько автомобилей с государственными флагами, движущихся в сторону кремлевских ворот. Проезд кортежа был зафиксирован «за полтора часа до полуночи». На данный момент ни Кремль, ни пресс‑служба не дали пояснений, почему президент вернулся в резиденцию именно в этот вечер.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев посчитал видеозапись рутинной практикой.

«О, коллеги снова вышли покурить на балкон и бомбят экстренными новостями», — написал он.

Что делает Путин в Кремле по ночам

Пресс‑секретарь Дмитрий Песков не раз пояснял, что ночные приезды Путина в Кремль — не экстренная, а вполне рутинная мера. По словам Пескова, эти перемещения обусловлены прежде всего удобством расписания и дорожным трафиком. Как отметил Песков, Путин приезжает поздним вечером, когда дороги разгружены, чтобы не создавать пробок и не доставлять «лишнего дискомфорта для автолюбителей».

Кроме того, поздние переезды часто связаны с необходимостью переночевать в Кремле перед ранними утренними мероприятиями. Так, например, после рабочего дня в Ново‑Огарево глава государства приезжает «накануне вечером», чтобы сразу утром иметь доступ к нужному кругу встреч и совещаний. Песков отмечал, что президентская «служебная квартира» в Кремле используется «по мере загруженности графика».

На пути поезда в Брянской области рухнул мост. Погибли не менее семи человек Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ЧП в Выгоничском районе пострадали... 01 июня 09:41

Однако ночевки в Кремле иногда выходят за рамки протокола. Как сообщал Telegram‑канал Кремля, президент остается на «ночное дежурство» — получает в течение ночи доклады от ФСБ и МЧС о происшествиях, включая, например, ЧП на железной дороге в Брянской и Курской областях 1 июня, а также остается на связи с силовыми структурами.

По словам Пескова, безопасность главы государства обеспечивают специальные подразделения аппарата, работающие круглосуточно, в том числе в ночное время, когда президент находится в служебной квартире Кремля.

Ночной брифинг Путина в Малахитовой

В ночь на 11 мая, сразу после завершения масштабного празднования 80‑летия Победы, Владимир Путин провел редкое ночное выступление в Малахитовой гостиной Кремля. Президент появился около полуночи, когда большинство официальных мероприятий уже завершились, а иностранные делегации начали покидать Москву.

На встречу пригласили представителей российских и зарубежных СМИ, но формат был сдержанным: без возможности задать вопросы. Главной темой обращения стали итоги праздничного дня и заявление по Украине. Путин сообщил, что Россия не принимает предложение Киева и Евросоюза о временном перемирии, и вместо этого предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле.