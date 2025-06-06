«Список Эпштейна», электромобили, импичмент. Из-за чего скандалят в соцсетях Трамп с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в своем соратнике Илоне Маске. Об этом глава Белого дома рассказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону», — отметил Трамп, добавив, что у него раньше были хорошие отношения с бизнесменом, но он не знает, так ли это сейчас.
Позже в соцсети TRUTH Social президент США предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска и задался вопросом, почему этого не сделал еще Джо Байден.
Маск в ответ на все заявления главы Белого дома несколько раз назвал того лжецом, написал, что без него Трамп не выиграл бы выборы, а потом и вовсе заявил, что имя президента США фигурирует в деле Джеффри Эпштейна.
«Время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Именно поэтому их до сих пор не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп», — написал предприниматель в X.
Кроме этого, основатель SpaceX сказал, что тарифы, которые вводит глава Белого дома, спровоцируют рецессию во второй половине года, и объявил, что в свете последних заявлений президента США компания немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon для доставки экипажей и грузов на МКС, что может повлиять на космическую программу страны.
Трамп, комментируя слова Маска о фигурировании в «файлах Эпштейна», заявил, что миллиардер сошел с ума.
«Илон был «на исходе», я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!», — написал президент США.
Почему поссорились Маск и Трамп?
В конце мая Илон Маск публично раскритиковал законопроект администрации Трампа, касающийся продления налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на $1,5 трлн, который получил название Big Beautiful Bill («Большой красивый закон»). Документ стал реализацией предвыборных обещаний президента США.
«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — заявил Маск в интервью телеканалу CBS.
Впоследствии он еще не раз высказывался насчет этого документа. В частности, предприниматель назвал его «отвратительной мерзостью» и заявил, что все конгрессмены, которые проголосовали за законопроект, поступили неправильно и знают это.
Трамп при этом заявлял, что предпринимать «как никто другой» знал, как идет работа над законопроектом.
«У него не было проблем с этим [законопроектом]. А потом внезапно проблема появилась и развилась, когда он узнал, что мы собираемся отменить налоговую льготу на электромобили», — сказал глава Белого дома, добавив, что предпочел бы, чтобы основатель Tesla и SpaceX критиковал его, а не «большой красивый» законопроект.
Маск же ответил, что слова президента США — ложь, а документ ему никогда не показывали.
Бизнесмен также поддержал призыв к импичменту Трампу, согласившись с публикацией в соцсети X, где предлагалось отстранить Трампа и передать полномочия вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Маск ответил «Yes» на пост, в котором говорилось: «Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона. Трампа следует подвергнуть импичменту, и его должен заменить Джей Ди Вэнс».
Спор Трампа и Маска попытался разрешить Канье Уэст.
«Братаны, пожалуйста, нееет. Мы любим вас обоих слишком сильно» — написал в Х рэпер.
Высказывания предпринимателя о документе сочли «попыткой возмездия» за то, что республиканцы отказались сохранить налоговую льготу на электромобили.
Портал Axios писал, что республиканцы и некоторые члены команды Трампа были сильно недовольны поведением основателя Tesla. Источник издания заявил, что чиновники не хотели видеть миллиардера в Белом доме и не могли дождаться, когда избавятся от него.
Впрочем, уход бизнесмена с государственной службы в конце мая тоже подлил масла в огонь, так как другая часть администрации Трампа была «разочарована» решением Маска.
Миллиардер, кроме всего прочего, предложил создать новую политическую партию, представляющую интересы умеренных избирателей. Конфликт привел к падению акций Tesla более чем на 14% и потере Маском около $150 млрд.