«Список Эпштейна», электромобили, импичмент. Из-за чего скандалят в соцсетях Трамп с Маском

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявил, что без него Трамп не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил того в педофилии или торговле людьми. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Что не поделили президент Америки и основатель Space-X — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в своем соратнике Илоне Маске. Об этом глава Белого дома рассказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону», — отметил Трамп, добавив, что у него раньше были хорошие отношения с бизнесменом, но он не знает, так ли это сейчас.

Позже в соцсети TRUTH Social президент США предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска и задался вопросом, почему этого не сделал еще Джо Байден.

Маск в ответ на все заявления главы Белого дома несколько раз назвал того лжецом, написал, что без него Трамп не выиграл бы выборы, а потом и вовсе заявил, что имя президента США фигурирует в деле Джеффри Эпштейна.

«Время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Именно поэтому их до сих пор не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп», — написал предприниматель в X.

Кроме этого, основатель SpaceX сказал, что тарифы, которые вводит глава Белого дома, спровоцируют рецессию во второй половине года, и объявил, что в свете последних заявлений президента США компания немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon для доставки экипажей и грузов на МКС, что может повлиять на космическую программу страны.

Трамп, комментируя слова Маска о фигурировании в «файлах Эпштейна», заявил, что миллиардер сошел с ума.

«Илон был «на исходе», я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!», — написал президент США.

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Почему поссорились Маск и Трамп?

В конце мая Илон Маск публично раскритиковал законопроект администрации Трампа, касающийся продления налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на $1,5 трлн, который получил название Big Beautiful Bill («Большой красивый закон»). Документ стал реализацией предвыборных обещаний президента США.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — заявил Маск в интервью телеканалу CBS.

Впоследствии он еще не раз высказывался насчет этого документа. В частности, предприниматель назвал его «отвратительной мерзостью» и заявил, что все конгрессмены, которые проголосовали за законопроект, поступили неправильно и знают это.

Трамп при этом заявлял, что предпринимать «как никто другой» знал, как идет работа над законопроектом.

«У него не было проблем с этим [законопроектом]. А потом внезапно проблема появилась и развилась, когда он узнал, что мы собираемся отменить налоговую льготу на электромобили», — сказал глава Белого дома, добавив, что предпочел бы, чтобы основатель Tesla и SpaceX критиковал его, а не «большой красивый» законопроект.

Маск же ответил, что слова президента США — ложь, а документ ему никогда не показывали.

Бизнесмен также поддержал призыв к импичменту Трампу, согласившись с публикацией в соцсети X, где предлагалось отстранить Трампа и передать полномочия вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Маск ответил «Yes» на пост, в котором говорилось: «Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона. Трампа следует подвергнуть импичменту, и его должен заменить Джей Ди Вэнс».

Спор Трампа и Маска попытался разрешить Канье Уэст.

«Братаны, пожалуйста, нееет. Мы любим вас обоих слишком сильно» — написал в Х рэпер.

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Высказывания предпринимателя о документе сочли «попыткой возмездия» за то, что республиканцы отказались сохранить налоговую льготу на электромобили.

Портал Axios писал, что республиканцы и некоторые члены команды Трампа были сильно недовольны поведением основателя Tesla. Источник издания заявил, что чиновники не хотели видеть миллиардера в Белом доме и не могли дождаться, когда избавятся от него.

Впрочем, уход бизнесмена с государственной службы в конце мая тоже подлил масла в огонь, так как другая часть администрации Трампа была «разочарована» решением Маска.

Миллиардер, кроме всего прочего, предложил создать новую политическую партию, представляющую интересы умеренных избирателей. Конфликт привел к падению акций Tesla более чем на 14% и потере Маском около $150 млрд.