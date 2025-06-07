«Придется просить «Роскосмос»: чем США грозит ссора Трампа и Маска

Космический корабль нового поколения Starship компании SpaceX готовится к запуску с космодрома Бока-Чика в Браунсвилле на фоне Бобровой луны — последнего суперлуния в году, 15 ноября 2024 года

Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском ставит под вопрос многомиллиардные госзаказы SpaceX, без которых Пентагон и NASA рискуют остаться без дешевых орбитальных запусков, пишет The War Zone. В 2024 году компания Маска выполнила 134 орбитальных запуска и вывела 84% всех мировых спутников; на 2025-й у нее контрактов уже почти на $6 млрд. По оценке Newsweek, если Белый дом лишит Маска финансирования, США придется вновь обращаться к «Роскосмосу» для доставки астронавтов на МКС, а государству запускать разведспутники по куда более высокой цене.

Возможный отказ правительства США от сотрудничества с аэрокосмической компанией SpaceX Илона Маска может создать серьезные угрозы для национальной безопасности США, сообщает портал The War Zone.

«Открытая вражда между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском, которые до недавнего времени были близкими друзьями и политическими союзниками, пролила особый свет на то, насколько сильно правительство США, и в особенности американские вооруженные силы, стали зависимыми от SpaceX», — пишет The War Zone.

Согласно данным портала SpaceNews, в 2024 году SpaceX осуществила 134 орбитальных запуска с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, что превышает совокупный показатель всех других компаний мира.

В свою очередь аналитический центр American Enterprise Institute (AEI) сообщает, что в 2024 году запуски SpaceX вывели на орбиту 84% из общего количества спутников.

В апреле Командование космических систем (SSG) США объявило о заключении со SpaceX нового контракта на сумму почти $6 млрд на 28 запусков.

Для сравнения United Launch Alliance — совместное предприятие Boeing, Lockheed Martin и компании Blue Origin Джеффа Безоса — получил контракты на $5,4 млрд на 19 запусков и $2,4 млрд на 7 запусков.

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Таким образом компания Илона Маска SpaceX предлагает пуски по более низкой стоимости, чем конкуренты. Журнал Newsweek предупредил, что если Дональд Трамп решит лишить Маска государственных контрактов, то США снова придется прибегать к услугам «Роскосмоса», чтобы отправлять астронавтов на МКС .

Если правительство США прекратит сотрудничество с Илоном Маском, то заменить услуги SpaceX можно будет только по гораздо более высокой цене, что скажется на долгосрочном планировании запусков и бюджетном планировании, отмечает The War Zone.

Кроме того, SpaceX обслуживает Национальное управление военно-космической разведки США, работа которого крайне важна для национальной безопасности Америки, подчеркивает портал. В 2025 году ракеты Falcon 9 компании Space X уже пять раз использовались для запусков в интересах управления.

Кроме запуска разведывательных спутников, минобороны США также использовало ракеты SpaceX для вывода на орбиту секретного орбитального самолета X-37B. Также американские вооруженные силы полагаются на системы спутниковой связи Starlink и Starshield, которые производит Илон Маск.

Ссора Маска и Трампа

Дональд Трамп и Илон Маск публично рассорились, после того как бизнесмен покинул свой пост в администрации Трампа.

Так в своей соцсети X миллиардер подверг критике бюджетный законопроект, предложенный Белым домом. Маск заявил, что несогласен с увеличением дефицита федерального бюджета.

Однако Дональд Трамп парировал, что бизнесмен так реагирует на отсутствие в законопроекте федеральных субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Илону Маску. Кроме того Трамп отказался назначать главой NASA близкого к бизнесмену астронавта Джареда Айзекмана из-за того, что последний является представителем Демпартии США.

Маск заявил, что без его поддержки и финансирования в $288 млн Дональд Трамп не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию президента США «неблагодарной».

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Он также сказал, что приостановит поддержку и финансирования других кандидатов от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс США.

После этого Трамп сказал, что лучшим способом сократить бюджетные траты будет лишить госфинансирования компании Маска.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты для Илона. Я был удивлен, что Байден этого не сделал!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Илон Маск в ответ сделал ряд еще более резких заявлений, обвинив Трампа в причастности к скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна , и заявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации.

Однако впоследствии Маск заявил, что изменил свое решение и Dragon из эксплуатации выведен не будет, а свой пост про причастность Трампа к Эпштейну в соцсети X он удалил.