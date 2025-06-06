«Два зацикленных на себе павлина». Что думают в России о ссоре Трампа и Маска

Трамп заявил, что ему не интересно разговаривать с потерявшим рассудок Маском

На встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Илоне Маске. После данного заявления в социальных сетях Маска и Трампа разразилась публичная перепалка. Чем закончится конфликт двух бывших соратников и не была ли их ссора хорошо срежиссированной постановкой — в материале «Газеты.Ru».

Пользователи социальных сетей по всему миру стали свидетелями публичной ссоры президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, который до недавнего времени считался одним из его ближайших сподвижников.

Все началось, когда на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп заявил, что разочаровался в Илоне Маске.

«Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону», — отметил Трамп, добавив, что у него раньше были хорошие отношения с бизнесменом, но он не знает, так ли это сейчас.

Позже в социальной сети Truth Social президент США предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска и задался вопросом, почему этого не сделала администрация Джо Байдена.

Бизнес-империя Маска зависит от автомобильных регуляторных кредитов, а также космических и оборонных контрактов с администрацией США. Согласно анализу Washington Post, его компании получили не менее $38 млрд федеральных средств.

Маск в ответ на заявления американского лидера назвал того лжецом, написал, что без него Трамп не выиграл бы выборы, поддержал идею об импичменте и замене Трампа на вице-президента Джей Ди Вэнса. Финальным аккордом перепалки стало заявление Маска о том, что имя президента США якобы фигурирует в деле Джеффри Эпштейна.

«Время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Именно поэтому их до сих пор не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп»,

— написал миллиардер в X.

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что именно пост Маска о причастности что президента Трамп к делу Джеффри Эпштейна, может стать точкой невозврата в их конфликте. Пост Маска якобы перевел ссору на личный уровень, а раньше конфликт касался в основном политических вопросов.

В конце мая Маск публично раскритиковал законопроект администрации Трампа, касающийся продления налоговых послаблений и сокращения федеральных расходов на $1,5 трлн, который получил название Big Beautiful Bill («Большой прекрасный закон»).

Предприниматель назвал его «отвратительной мерзостью» и заявил, что все конгрессмены, которые проголосовали за законопроект, поступили неправильно и знают это.

Конфликт с Трампом уже привел к падению акций компании Tesla более чем на 14% и потере Маском около $150 млрд.

Что будет дальше?

Пока не ясно, к чему приведет ссора Маска и Трампа. Появлялась информация о том, что президент и миллиардер могут созвониться для обсуждения произошедшего. Однако позже сам американский президент заявил, что не заинтересован в подобном разговоре.

«Это человек, который потерял рассудок», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналсита телеканала ABC.

В России уверены, что на данном этапе все происходящее нужно оценивать как некие «семейные разногласия».

«Несмотря на все разногласия, есть все-таки фундаментальные вещи, которые должны выполняться несмотря ни на что. Пока в связи с тактическими разногласиями мы наблюдаем перепалку внутри команды, которая довольно дружно работала на последних президентских выборах в США. Однако между разногласиями тактическими и стратегическими всегда есть очень большая разница», — пояснил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что уже буквально через полтора года все ведущие политические силы Соединенных Штатов будут жить вопросами подготовки к следующим президентским выборам, и поэтому о тактических разногласиях придется забыть.

«Для Илона Маска концептуально невыгодно возвращение в Белый дом прежней демократической команды, пусть даже и в новой конфигурации. Демократы для миллиардера представляют существенную угрозу. Это уже вопрос не тактики, а стратегии. Поэтому, на мой взгляд, нынешние противоречия будут преодолены и перерастут в новый формат сотрудничества», — сказал Новиков.

В свою очередь заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова считает, что эта публичная ссора приведет к еще большей дестабилизации в окружении Трампа.

«Не исключено, что сейчас оживится старое MAGA-крыло, которое было очень недовольно превращением Маска в влиятельного фаворита. Впрочем, этот конфликт попытаются так или иначе использовать все противники американского президента. Кроме того, я бы достаточно серьезно отнеслась к заявлению Маска о необходимости назначения президентом Вэнса», — сказала политолог.

Она добавила, что Маск — лишь часть той группы, которая в реальности больше близка к Вэнсу, чем к Трампу. Эта группа венчурных высокотехнологичных капиталистов весьма влиятельна.

«Если допустить, что это не спонтанная идея Маска, а проекция идеи всей группы, то ситуация для Трампа может быть весьма опасна. В нынешних условиях, подставить президента и подвести под импичмент — не такая уж невыполнимая задача»,

— отметила Гафарова.

Постановка или нет?

В СМИ и социальных сетях идет активное обсуждение на тему: была ли эта ссора настоящей или же постановочной для того, чтобы Маск и Трамп смогли достичь своих неких скрытых целей.

Сейчас пока рано говорить, что это такое было: постановка или не постановка. Ситуация находится в миттельшпиле, если говорить шахматными терминами, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян.

«У многих создается впечатление, что это была постановочная ссора, потому что она выглядит как слишком яркий разлад. Слишком агрессивно бывшие союзники себя ведут в отношении друг друга. То есть либо между ними очень много накопилось разногласий, либо это действительно постановка. И тот, и другой вариант нельзя исключать», — сказал политолог.

Он привел аргументы в пользу того, что подобная масштабная ссора могла быть постановочной:

«Сторонники версии о том, что вся ссора была большой фальсификацией говорят о резком падении акций, которые сейчас выгодно купить дешевле. Также многие говорят о попытке вывести на свет всех недоброжелателей Трампа и Маска, которые будут активно использовать этот публичный разлад и тем самым обнаруживать свое негативное отношение. В общем-то существует много различных теорий».

«Список Эпштейна», электромобили, импичмент. Из-за чего скандалят в соцсетях Трамп с Маском Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома... 06 июня 08:41

Тех, кто уверен, что ссора была настоящей, поддержала политолог Анастасия Гафарова.

«Эта ссора едва ли постановочная, несмотря на видимую театральность. Бизнес Маска уже пострадал от действий Трампа, и еще больше бы пострадал от «Большого прекрасного закона», предложенного президентом», — сказала Гафарова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, это весьма закономерный итог прихода человека из бизнеса в политику и попытки переноса бизнес-практик в госуправление.

Подобную точку зрения поддержал и глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Считаю абсолютно естественным тот факт, что два зацикленных на себе павлина, каковыми являются и Трамп, и Маск, не смогли долго работать вместе.

По характеру эти два человека вообще не привыкли терпеть рядом с собой никого, кто хоть как-то может перетягивать на себя внимание. То, что они долго друг с другом рядом не про не продержатся, было ясно с самого начала», — сказал политолог.

Он отметил, что Маск и Трамп столкнулись с противоречиями между желаемым и действительным:

«Маск, естественно, не готов отказываться от своей предпринимательской деятельности ради карьеры в госорганах. Вместе с этим очевидно, что его возможности демонстративного раздраконивания госаппарата подошли к пределу. С другой стороны, Трамп понял, что обещания, которые он давал, будучи кандидатом, отличаются от бюджетной реальности. Субсидии и льготы, которые Маск имеет уперлись в необходимость реальной экономии».

По мнению Лукьянова и Маску и Трампу очень рискованно идти на жесткий конфликт с друг с другом, так что скорее всего бывшие союзники попытаются прийти к устраивающему всех соглашению.