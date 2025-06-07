«Редкий цинизм». В Москве шокированы отказом Киева принять тела погибших военных

Российская делегация привезла в пункт обмена первую партию из 1,2 тыс. идентифицированных тел украинских военнослужащих и список из 640 военнопленных, однако представители Киева на место не явились. Генерал Александр Зорин подтвердил, что обмен и прием тел перенесены Киевом «на неопределенный срок». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия украинской стороны «редким цинизмом» и «наплевательским отношением» к павшим солдатам ВСУ. Позже на Украине заявили, что обмен тел и военнопленных состоится на «следующей неделе».

«Перенесли на неопределенный срок»

Украинская сторона неожиданно для России перенесла сроки приема тел погибших бойцов ВСУ и обмена пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные»,

— пояснил Мединский.

Помощник президента РФ сообщил, что для обмена была доставлена первая партия в 1212 замороженных тел солдат ВСУ. Однако представители украинской стороны не явились к месту обмена, сказал Владимир Мединский.

Эту информацию позднее подтвердил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, его видеообращение было опубликовано Telegram-каналом Минобороны РФ.

«К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», — сказал российский военачальник.

Зорин также сообщил, что украинской стороне был передан список из 640 фамилий военнопленных, однако Киев пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи соответствующего количества российских военнослужащих.

«Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными», — заявил Зорин.

Что заявили в Киеве

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными распространил собственное заявление, в котором назвал утверждения российской стороны «манипуляциями».

В заявлении КШППВВ утверждается, что Россия якобы «передала другие списки» военнопленных, не соответствующие ранее согласованным. Что касается тел погибших, дата их приема не была согласована, а российская сторона «прибегла к односторонним действиям», утверждают в украинском штабе.

Позже представитель украинского Координационного центра Петр Яценко сообщил «Би-би-си», что «подготовка к обмену все еще идет», а обмен пленными и телами перенесен на следующую неделю.

«Редкий цинизм и наплевательское отношение»

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал действия украинской стороны «редким цинизмом» и «наплевательским отношением» к павшим солдатам ВСУ.

«В целом такое поведение — редкий цинизм и наплевательское отношение к памяти своих же павших на поле боя», — приводит его слова РИА Новости.

Слуцкий добавил, что Киев регулярно саботирует достигнутые договоренности. Глава комитета Госдумы добавил, что внятных пояснений российская сторона не получила, а заявление про несогласованную дату это «детский лепет». Лидер ЛДПР считает, что причиной отказа украинской стороны от приема тел погибших могут быть обязательства по выплатам семьям погибших.

Срыв обмена также прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете «Известия» заявила, что Киеву не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые». Она сказала, что в мире нет народов, который бы отказался предать земле своих солдат.

«Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — отметила Захарова.

Помощник президента РФ Мединский отметил, что Киев отказался от тел своих погибших военных именно в «Троицкую родительскую субботу».

«День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих, — написал он в своем Telegram-канале. — Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански».

Обмен телами и пленными

Договоренность об обмене военнопленными и телами погибших была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций РФ и Украины.

Тогда Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ сообщил, что Москва в течение недели передаст Киеву 6 тыс. замороженных тел погибших украинских военных.

«Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону... если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем», — сказал тогда помощник президента РФ.

«Личный приказ Зеленского»: Украина отказалась забирать тела погибших бойцов ВСУ Mash сообщил, что Украина без объяснения причин отказалась принимать 6000 тел погибших бойцов ВСУ... 06 июня 20:09

4 июня Владимир Мединский сообщил об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного-намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут», — сказал глава российской делегации.

Украинское издание «Страна.ua» ранее сообщило, что Минобороны страны установило постоянный контакт с Россией для реализации этих договоренностей.

«Налажена коммуникация с российской стороной по этапам реализации договоренностей. Их выполнение — ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий», — приводит газета слова министра обороны Умерова.

Ранее нардеп Верховной рады София Федина заявила, что тысячи тел, которые Россия хочет передать Украине, принадлежат преимущественно военным ВСУ, которые погибли в Курской области.

«Страна.ua» отмечает, что одновременное возвращение большого количество тел погибших солдат ВСУ будет означать, что власти Украины должны выплатить компенсации их родственникам.

По данным издания, за одного погибшего в ходе боевых действий «родным платят по 15 миллионов гривен: три сразу и остальное в течение трех лет и трех месяцев».

Таким образом возвращение 6 тыс. тел солдат ВСУ будет означать необходимость выделить 90 млрд гривен на выплаты, что составляет почти 10% военного бюджета Украины на 2025 год.