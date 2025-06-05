Никто не выжил. В Русском Поречном не осталось жителей после вторжения ВСУ

Жаданова: ни один житель в Русском Поречном не выжил после оккупации ВСУ

Никому из жителей села Русское Поречное в Курской области, которое в первые дни вторжения ВСУ оказалось в оккупации, не удалось выжить. По словам главы Пореченского сельсовета Суджанского района Елены Жадановой, на тот момент на территории сельсовета оставалось 92 человека, в первые месяцы выехать удалось 10 жителям. 24 человека все еще числятся пропавшими без вести. Ранее СК возбудил уголовное дело после признания одного из бойцов ВСУ, который рассказал, как он и его сослуживцы по приказу зачищали село от мирных жителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ни одному из жителей села Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области не удалось выжить в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области» сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова, передает ТАСС.

Она добавила, что населенные пункты Пореченского сельсовета оказались под оккупацией ВСУ с первых же дней вторжения. На тот момент на территории сельсовета оставалось 92 человека, в первые месяцы выехать удалось 10 жителям. На сегодняшний день 24 человека все еще числятся пропавшими без вести.

19 января РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» ВС РФ сообщило, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей. У жертв были связаны руки, их загнали в подвал. 31 января Следственный комитет (СК) РФ рассказал, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села.

«В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года [старший солдат ВСУ Евгений] Фабрисенко, [а также украинские военнослужащие с позывными] «Мотыль», «Проводник», «Художник», исполняя приказы своего командира с позывным «Кум», в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме этого, бойцы ВСУ совершили насильственные действия сексуального характера в отношении еще восьми женщин, а затем также расправились со всеми жертвами.

Фабрисенко был впоследствии взят в плен российскими военными и на допросе сознался в преступлениях. Он сообщил, что бойцы ВСУ получили от командира одной из рот приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей. По словам Фабрисенко, украинские военные заходили в дома, «видели и стреляли». Однажды они также связали шесть жителей села и загнали их в подвал одного из домов, после чего бросили в помещение гранату, таким образом расправившись с тремя пожилыми мужчинами и тремя пожилыми женщинами.

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СК возбудил против бойцов ВСУ уголовное дело, в том числе по статье о теракте. 14 мая ведомство также сообщило, что следователи установили 24 факта убийства мирных жителей села Русское Поречное.

Новая попытка вторжения

5 июня ВСУ, по данным Telegram-канала Mash, снова намеревались зайти в Курскую область — 60 украинских бойцов попытались прорваться через границу у села Гуево. Технику украинцы не использовали из-за сложности рельефа местности: с одной стороны — возвышенность у Горнальского монастыря, с другой — река Псел.

Сопротивление украинским военным оказали бойцы 810-й бригады морской пехоты.

«После перестрелки штурмовая группа рассеялась южнее Гуево. Сейчас одиночек зачищают операторы БПЛА. По разным данным, за неделю боев у Курского приграничья ВСУ потеряли до 400 человек», — говорилось в публикации.

Как пишет Mash, Украина, по всей видимости, продолжает попытки атак ради позиции в переговорах, чтобы иметь формальный контроль над частью Курской области.