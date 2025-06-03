«Теракт в годовщину свадьбы»: жена организатора операции «Паутина» могла не знать о плане мужа

Жена предполагаемого организатора атак на российские аэродромы незадолго до теракта рассказывала знакомым о предстоящем переезде и перестала записывать клиентов к себе на тату-сеансы. При этом она могла не знать, что планирует ее муж. Говоря об атаках 1 июня, Дмитрий Медведев в своем Telegram-посте призвал помнить о продолжении наступления ВС РФ и заявил, что враги будут истреблены.

Организатор атаки на аэродромы отмечал в этот день годовщину свадьбы

2 июня по подозрению в причастности к атаке на российские аэродромы в розыск был объявлен 37-летний Артем Тимофеев — бывший киевский диджей, получивший гражданство России и вместе с женой Екатериной живший в Челябинске. Пара покинула Россию и выехала в Казахстан за несколько дней до операции «Паутина». Журналисты РИА Новости нашли квартиру в Челябинске, в которой он жил еще неделю назад.

3 июня Telegram-канал Baza сообщил, что в день массовой атаки на российские военные аэродромы Тимофеев вместе с супругой отмечали девятую годовщину свадьбы, которая состоялась в Киеве в 2016 году. Где именно 1 июня происходило торжество, в публикации не указано — но дается понять, что за пределами России. Екатерина и Артем родились на Украине. Мама Екатерины и ее младший брат до сих пор живут в Киеве. По информации канала, следователи уже допросили живущих в Челябинской области родственников Тимофеева. Кроме того, разыскиваются еще несколько его автомобилей.

Baza также сообщает, что Тимофеев сообщил жене о вероятном отъезде за несколько недель до атаки. При этом она могла не знать, в чем именно участвует Артем. Источники канала сообщили, что незадолго до нападения на аэродромы Екатерина, работавшая тату-мастером, прекратила записывать клиентов на сеансы, а знакомым рассказывала о грядущем переезде в другой город . 28 мая она публиковала в своем канале фотографии поездки с котом на маршрутке или автобусе. Тимофеева писала, что едет в Астану и планирует остановиться в отеле, а затем улететь на самолете. После атаки все фото, посты и сам канал были удалены.

Артем в октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам и через два месяца приобрел несколько автомобилей, на которых впоследствии тайно перевозились беспилотники. По предварительным данным, для осуществления атак несколько водителей были наняты якобы для доставки контейнерных домов из Челябинска в другие регионы России. Но вместо домов в кузовах фур размещались деревянные контейнеры с небольшими беспилотниками внутри. В определенный момент крышка контейнера была дистанционно открыта и дроны устремились к цели.

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Что известно об операции «Паутина»

В воскресенье, 1 июня, Министерство обороны РФ сообщило о серии террористических атак со стороны Украины с использованием FPV-дронов. Нападению подверглись аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, возгорания были ликвидированы, жертв среди персонала нет. Подобные атаки настолько далеко от линии фронта были осуществлены впервые.

Издание «Украинская правда» написало, что операция носила название «Паутина», готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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«Возмездие неизбежно»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что «возмездие неизбежно». Конкретный повод для заявления не обозначен, но из контекста текущих событий можно предположить, что речь идет об ответе России на атаки украинских дронов по военным аэродромам со стратегической авиацией.

«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно», — написал он.

При этом, по словам Медведева, следует помнить, что «наша армия активно наступает и продолжит наступление».

«Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев.

В том же сообщении он высказался о целях прямых российско-украинских переговоров, второй раунд которых прошел в понедельник, 2 июня. По словам Медведева, «переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти». В этом, по словам зампреда Совета безопасности, и заключался смысл российского меморандума, который был опубликован накануне.

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Что говорилось в меморандуме

В ходе встречи в Стамбуле российская делегация передала Украине свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. В документе перечислены «основные параметры окончательного урегулирования».

К ним относятся международное признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма в составе РФ; полный вывод с этих территорий подразделений ВСУ и других военных формирований; нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих стран на ее территории; безъядерный статус Украины; установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских экономических санкций; взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий; обеспечение прав и свобод русскоязычного населения; снятие ограничений на деятельность УПЦ (Московского патриархата); запрет героизации нацизма; поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений.

Документ также содержит два варианта прекращения огня, также сводимых к исполнению вышеперечисленных требований.