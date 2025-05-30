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Сибига обвинил Россию в «подрыве» мирного процесса

Глава МИД Украины Сибига заявил, что Россия подрывает мирный процесс
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Россию, поскольку Москва якобы «подрывает» мирный процесс. Свою позицию он сказал в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о готовности наращивать боевые действия на Украине.

«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — отметил он.

По словам Сибиги, с Россией нужно говорить «на языке санкций и усиления поддержки Украины».

Незадолго до этого Небензя заявил, что цели спецоперации на Украине могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется.

Российская делегация уже отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине допустили, что переговоры о прекращении огня будут длиться месяцы.

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