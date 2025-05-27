Украина атаковала Россию 99 БПЛА. Военная операция, день 1189-й

Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил он.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Москве подтвердил готовность республики принять второй раунд переговоров по Украине, сообщило издание Hurriyet.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщили источники газеты WSJ.
Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, следует из сообщений в приложении МЧС России.
Три здания в промзоне получили повреждения в результате атаки БПЛА на Владимирскую область, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«Силами ПВО в Муроме подавлено несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы. По данным на этот час, в результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Подразделением МЧС ликвидировано незначительное возгорание растительности», — уточнил он.
Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. К утру воздушные гавани вернулись к работе в штатном расписании.
⚡️ С 20:00 понедельника до 07:00 вторника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Воронежской — 25, семь над Владимирской, пять над Калужской, четыре над Тульской и по одному над Ростовской и Липецкой областями.