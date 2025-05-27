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Политика

Украина атаковала Россию 99 БПЛА. Военная операция, день 1189-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1189-й день
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters
С вечера понедельника дежурные средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Больше половины, 56 аппаратов, сбили в Белгородской области. Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. К утру воздушные гавани вернулись к работе в штатном расписании. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщила газета WSJ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:50

08:40

Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил он.

08:35

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Москве подтвердил готовность республики принять второй раунд переговоров по Украине, сообщило издание Hurriyet.

08:30

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщили источники газеты WSJ.

08:25

Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, следует из сообщений в приложении МЧС России.

08:20

08:18

Три здания в промзоне получили повреждения в результате атаки БПЛА на Владимирскую область, сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Силами ПВО в Муроме подавлено несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы. По данным на этот час, в результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Подразделением МЧС ликвидировано незначительное возгорание растительности», — уточнил он.

08:15

Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. К утру воздушные гавани вернулись к работе в штатном расписании.

08:08

⚡️ С 20:00 понедельника до 07:00 вторника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Воронежской — 25, семь над Владимирской, пять над Калужской, четыре над Тульской и по одному над Ростовской и Липецкой областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1189-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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