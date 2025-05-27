Санкции или выход из переговоров: что задумал Трамп?

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые санкции против России. По данным издания, речь идет не о банковских рестрикциях, а о других точечных ограничениях. Впрочем, остается и вероятность, что глава Белого дома не будет усиливать давление на Москву. При этом он также задумывается о том, чтобы выйти из процесса урегулирования украинского конфликта. Что говорят о новом раунде переговоров в России и на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести новые санкции против России на этой неделе, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, речь идет не о банковских рестрикциях. В Белом доме, отмечает WSJ, сейчас обсуждаются точечные ограничения, направленные на то, чтобы убедить Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня. Кроме этого, остается также вероятность, что Трамп не будет усиливать давление на Россию .

При этом сам президент США ранее заявил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций, так как российский лидер Владимир Путин «запускает ракеты по городам» Украины. Трамп подчеркнул, что ему это не нравится.

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Кроме этого, как уточняют источники газеты, глава Белого дома размышляет насчет выхода из процесса урегулирования украинского конфликта, если «последний рывок» не даст результатов.

«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты на столе», — заявила WSJ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, заявил, что ряд СМИ подзадоривает Дональда Трампа к введению новых ограничений против России.

«Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций», — отметил он, добавив, что Москва замечает данные тенденции невооруженным глазом и полностью отдает себе в этом отчет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Трамп заинтересован в продолжении российско-украинских переговоров.

В Турции все готово к переговорам

Турецкая газета Hürriyet сообщила, что Турция готова провести новый раунд российско-украинских переговоров и оказать любую поддержку. При этом издание допускает, что Россия может отказаться от посредничества Ватикана. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что проводить встречу двух православных стран в столице католицизма будет «немного неэлегантно».

Официально место второго раунда переговоров еще не определено. Об этом 26 мая говорил Песков. На вопрос журналистов, пройдет ли встреча в Турции, представитель Кремля заявил, что рассуждать об этом пока рано.

В то же время, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в Стамбуле продолжается «закулисный переговорный процесс», в рамках которого обсуждается в том числе место новой официальной встречи делегаций России и Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига при этом заявлял, что Киев стремится как можно скорее провести следующей раунд переговоров в формате делегаций.

Что будет в меморандуме?

Россия в свою очередь продолжает активно работать над меморандумом по Украине. 27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, что войдет в документ.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей», — отметила она.

Захарова также сообщила, что меморандум передадут украинской стороне, как только его подготовят, и выразила надежду, что Киев направит свои наработки одновременно с Москвой.