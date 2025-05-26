Журналист призвал Макрона набрать номер для пострадавших от насилия после пощечины жены

Французский журналист Кори Ле Ген призвал Эммануэля Макрона обратиться за помощью пострадавшим от насилия после того, как его супруга Брижит нанесла ему пощечину в самолете по прибытии во Вьетнам. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.
«Эммануэль, если вы пострадали от домашнего насилия, позвоните по номеру 39-19. Не оставайтесь один на один со своей бедой!», — написал Ле Ген.
39-19 – общенациональная горячая линия во Франции для женщин, пострадавших от домашнего насилия.
До этого Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.
Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.
Ранее в Госдуме отреагировали на пощечину Макрону от жены.