«Он в ловушке»: как в России оценивают выпады Трампа в сторону Путина

В разговоре с журналистами президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве действиями российского президента Владимира Путина на Украине. По его словам, после очередных «ударов России по Киеву» он размышляет о введении новых санкций. В Кремле подобные комментарии связали с «эмоциональной перегрузкой» американского лидера. Как в Москве отнеслись к критике Трампа в адрес Путина — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре с журналистами в аэропорту Нью-Джерси американский лидер назвал действия Путина на Украине «неприемлемыми».

«Я недоволен тем, что делает Путин... Я не знаю, что, черт возьми, с ним случилось. Я долго его знаю, мы всегда ладили, но он посылает ракеты по городам и убивает людей. И мне это совсем не нравится», — сказал Трамп.

Позже он написал, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Путиным», но с российским президентом «что-то случилось»:

«Он просто сошел с ума! Ракеты и беспилотники запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если это так, это приведет к падению России».

По словам американского президента, он рассматривает возможность введения новых санкций. При этом в своей соцсети Truth Social американский лидер также осудил риторику президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, заявления украинского лидера лишь усугубляют положение его страны.

«Президент Зеленский не делает своей стране одолжения, разговаривая так, как он это делает. Каждое его слово создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — написал Трамп.

В Кремле заявили, что критика президента США в адрес своего российского коллеги связана с эмоциональными перегрузками, вызванными начавшимися переговорами РФ и Украины.

«Начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила усилия — важное достижение. Мы признательны американцам и Трампу за содействие в запуске переговорного процесса. Одновременно с этим это ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой всех и эмоциональной реакцией. Мы отслеживаем всю реакцию», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также заявил, что удары ВС РФ по военным объектам Украины — это ответ на атаки Киева по российским мирным объектам.

В последние дни российское министерство обороны отчиталось о серии крупных ударов по объектам на территории Украины. В ночь на 25 мая российские войска выпустили около 367 ракет и дронов-камикадзе, что стало самым масштабным ударом с начала конфликта.

Влияние СМИ

Воинственный по отношению к России образ американского президента в том числе искусственно формируется иностранными СМИ. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что во многом такой воинственный образ Трампа специально формирует пресса, которая враждебна к самому Трампу. Надо спокойно относиться к подобным новостям и все, что пишут западные СМИ в этом контексте делить на два, а то и на три. Мне кажется, что этот случай никак не должен повлиять на американо-российский диалог», — сказал сенатор.

Он отметил, что Трамп точно получает информацию о происходящем на Украине не только из СМИ и поэтому знает реальную ситуацию.

«Я уверен, что ему известно, что Украина в последние дни просто как с цепи сорвалась и наносит множественные удары беспилотниками по российской территории, причем по гражданским объектам, чтобы спровоцировать Россию на ответные удары. В США многие будут продолжать обвинять Россию по старой памяти, и мы должны к этому спокойно относиться. Россия будет действовать, как считает нужным, при всем уважении к американскому президенту», — заключил Джабаров.

«Я не знаю, что с ним случилось»: Трамп осудил Путина и пригрозил новыми санкциями Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном... 26 мая 10:57

Несмотря на свои высказывания о российском президенте, Трамп действительно хочет как можно скорее достичь результатов по украинскому треку и выполнить свои предвыборные обещания, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Понятно, что Трамп вынужден хоть как-то прокомментировать происходящее. Однако, я думаю, что он понимает, что Украина на протяжении двух месяцев нарушает любые договоренности по перемирию. Как только наблюдаются подвижки в переговорном процессе, сразу же начинаются провокации с украинской стороны, чтобы дискредитировать договоренности и спровоцировать ответные действия России», — сказал депутат.

Провокации со стороны Киева будут продолжаться в еще большем объеме, считает Чепа. По его мнению, Россия должна отвечать на них, чтобы показать недопустимость любых подобных действий в своем отношении.

«Ответ России ожидаемо вызвал вопли со стороны как Зеленского, так и ряда европейских лидеров. В данной ситуации Трамп был просто вынужден ответить на эти вопли», — заключил Чепа.

Ловушка для Трампа

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил «Газете.Ru, что удивляться подобным высказываниям Трампа не стоит, потому что они неизбежны из-за той ловушки, в которую он фактически сам себя вогнал.

«От Трампа изначально ждали большей определенности и последовательности во внутренней и внешней политике, ждали более жестких высказываний и определенной политической линии. Однако Трамп изначально отказался от идеи называть вещи своими именами и сейчас испытывает трудности из-за этого», — сказал политолог.

Он считает, что в условиях сложившейся ситуации на Украине, нет ничего удивительного, что западные лидеры продолжают говорить, что «Россия совершает неподобающие действия» и так далее. По словам Дробницкого, большее удивление вызывает то, как Трамп легко поддается «медийному давлению».

«Политические оппоненты Трампа внутри США и в Европе именно так и собираются давить на него. Сначала накачивают медийное поле, нагнетают обстановку по украинскому вопросу. Потом обвиняют Трампа во всех грехах, говорят, что вся кровь на его руках, что он ничего не может решить и так далее. Независимо от того, что за мероприятие проходит, о чем американский президент говорит изначально, обязательно задают вопрос про Россию и Украину. А Трамп почему-то ведется и отвечает на провокации», — пояснил Дробницкий.

Политолог предполагает, что оппозиция Трампа рассчитывает подвести его к такой точке, чтобы восстановить диалог России и Соединенных Штатов больше не представлялось возможным.

«Западные СМИ действуют как по методичке — каждый день у них новости, что именно сегодня был совершен самый массовый налет беспилотников на Украину. Каждый день в топ выходят новости, где какой-нибудь политик из администрации Трампа говорит о России. Это делается специально, чтобы накалить отношения между Москвой и Вашингтоном. Я уверен, что сам Трамп понимает прекрасно к чему все это, но почему-то не может выбраться из той ловушки, куда сам себя и загнал», — заключил Дробницкий.