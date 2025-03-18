Трамп поручил пересмотреть санкционную политику из-за доллара

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил провести переоценку существующей американской санкционной политики.
«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим», — сказал он.
По его словам, американские власти полагают, что действующие санкции подрывают роль доллара в качестве резервной валюты — «люди отказываются от доллара».
«Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций», — сказал он.
Министр также рассказал, что Трамп поручил «в случае необходимости» ужесточить санкции против России «до 10 из 10», сейчас он оценил их в 6 баллов.
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 18 марта, в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают РФ новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.
Ранее в Совфеде рассказали, как санкции против России повлияли на ЕС.