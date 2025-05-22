«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?

В МИД РФ объяснили, почему Зеленский не может подписать меморандум с Россией

В МИД РФ заявили, что Владимир Зеленский не может подписать будущий мирный меморандум с Россией. По словам директора правового департамента внешнеполитического ведомства Максима Мусихина, любые договоренности с участием нынешнего президента Украины могут быть признаны недействительными. В Москве настаивают на необходимости появления нового легитимного руководителя. На Украине же считают, что он сохраняет легитимность из-за введенного в стране военного положения.

Подпись нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского под меморандумом с Россией не может быть легитимной, и «это является проблемой». Об этом заявил ТАСС директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

«Важно то, чья подпись [на документах], потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — приводит слова дипломата ТАСС.

Мусихин добавил, что украинцы должны выбрать нового руководителя, который будет подписывать договоренности об урегулировании.

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», — сказал дипломат.

Мусихин добавил, что полномочия, необходимые для подписания меморандума, могут быть у главы парламента Украины, при этом выразив сомнения в том, что ему позволят это сделать «внутри собственной страны». По словам дипломата, этот вопрос касается всех документов по урегулированию конфликта в целом.

19 мая, после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, Владимир Путин заявил о готовности России разработать совместный меморандум с Украиной, предусматривающий режим прекращения огня.

Президент РФ уточнил, что для этого сторонам необходимо согласовать ключевые параметры, включая базовые принципы мирного урегулирования, временные рамки для подписания соглашения, а также условия временного прекращения боевых действий при достижении договоренностей.

После этого Зеленский допустил подготовку меморандума с Россией, добавив, что Киев ждет российской версии документа.

Юридический вопрос

Москва с 2024 года указывает на утрату Владимиром Зеленским легитимности как президента Украины. В мае прошлого года Владимир Путин заявил, что «судьбоносные» документы нужно подписывать с легитимными властями.

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — сказал президент РФ.

«Увы, это двойная ложь». В России сожалеют, что ООН считает Зеленского легитимным Дмитрий Медведев раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского... 29 марта 21:02

Позднее в июне 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правомерность пребывания Зеленского на посту главы Украины является проблемой в той же степени, что и его указ от 2022 года, который запрещает вести переговоры с Москвой.

В Кремле тогда добавили, что эти вопросы могут существенно осложнить переговорный процесс. При этом в Москве отметили, что на Украине могут быть представители власти другого уровня, которые не утратили легитимность в соответствии с конституцией страны, и с которыми можно вести переговоры.

Владимир Путин также заявлял, что такими полномочиями обладает Верховная рада Украины.

«Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано»,

— отметил президент РФ в мае 2024 года.

Пятилетний президентский срок Зеленского истек в мае 2024-го, а президентские выборы были перенесены на неопределенный срок.

В Киеве утверждают, что согласно конституции Украины, нынешний президент сохраняет легитимность из-за введенного в стране военного положения.

В марте Владимир Путин предположил, что на Украине может быть введено внешнее управление под эгидой ООН. Однако генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН исходит из того, что администрация Владимира Зеленского является легитимным правительством Украины.

При этом 29 апреля на фоне контактов РФ с США и предложенного Владимиром Путиным перемирия к 9 Мая Дмитрий Песков заявил, что вопрос о легитимности Зеленского носит вторичный характер на фоне усилий по мирному урегулированию конфликта.

«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер», — сказал он (цитата по РИА Новости).