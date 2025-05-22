«Термин не нравится». Почему Трамп не требует от России прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп отклонил идею «безусловного» прекращения огня на Украине, обсуждавшуюся в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 19 мая, сообщает WSJ. По данным издания, Трамп заявил, что ему не нравится термин «безусловное», и дал понять, что США не будут в этом вопросе «давить» на Россию. В ЕС опасаются, что он уступит требованиям Москвы, утверждают источники газеты. В Кремле сообщили, что российские данные отличаются от того, что изложено в WSJ. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп отверг предложение о «безусловном» прекращении огня на Украине в качестве итога потенциальных переговоров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора президента США с европейскими лидерами 19 мая.

В этом разговоре с Трампом участвовали Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб.

«Некоторые европейские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре в понедельник, настаивали на том, что результатом любых переговоров... должно стать безусловное прекращение огня. Но президент США снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин «безусловное», — утверждают источники газеты.

Кроме того, пишет The Wall Street Journal, Трамп заявил лидерам стран ЕС, что президент РФ Владимир Путин «считает, что движется к победе».

По данным источников газеты, Трамп впервые довел до лидеров стран ЕС такую позицию, которая сильно разнится с его публичными заявлениями по поводу общения с президентом России.

Белый дом отказался комментировать содержание разговора президента США и европейских лидеров, сославшись на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social, опубликованное после его разговора с Путиным 19 мая. Тогда президент США написал, что его разговор с российским лидером «прошел очень хорошо».

В Кремле в ответ на публикацию WSJ заявили, что сообщения СМИ о контактах президента США с Владимиром Путиным и лидерами в Европе разнятся с тем, что известно официальной Москве.

«Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

«Ошеломляющий» разговор

Ранее стали известны другие детали разговора Дональда Трампа с лидерами стран — членов ЕС от 19 мая.

Британская газета Financial Times сообщила, что европейские лидеры были «ошеломлены» позицией президента США и итогом его разговора с Владимиром Путиным.

«По их словам, было ясно, что Трамп «не готов оказать большее давление» на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров», — пишет издание со ссылкой на источники.

FT узнала об отказе Трампа давить на Москву. Европейские лидеры оказались в замешательстве Европейские лидеры были ошеломлены позицией Дональда Трампа, который после разговора с Владимиром Путиным... 20 мая 08:46

Источники FT указывают, что участвовавшие в разговоре главы стран Евросоюза опасаются, что Дональд Трамп заключит сделку с президентом РФ и уступит его «максималистским требованиям и продаст интересы Украины».

«Трамп ясно дал понять, что США устранится от участия в конфликте и оставит Украину и Россию вести прямые переговоры о прекращении огня», — передает газета их впечатления.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Президент РФ сообщил, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора Путин заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

The Wall Street Journal в своем материале о разговоре 19 мая сообщила, что следующий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. Об этом Трамп якобы рассказал собеседникам из Европы. Однако в Кремле это опровергли.

«Нет, никаких не было договоренностей на этот счет», — заключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».