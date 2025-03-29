«Увы, это двойная ложь». В России сожалеют, что ООН считает Зеленского легитимным

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 28 марта 2025 года

Дмитрий Медведев раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, назвав его слова «двойной ложью». Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не заслуживает уважения, поскольку его лидерство привело к гибели людей и ослаблению страны. Ранее Владимир Путин предложил обсудить возможность внешнего управления на Украине, что вызвало реакцию со стороны США и Киева.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности властей Украины, и назвал их ложными.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН. Это, увы, двойная ложь»,

— написал Медведев в своем аккаунте в X.

Дмитрий Медведев пояснил, что Владимир Зеленский нелегитимен, и не заслуживает уважения, так как его правление привело к гибели украинцев и ослаблению страны.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация исходит из того, что администрация Владимира Зеленского является легитимным правительством Украины. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о потенциальном введении на Украине внешнего управления под эгидой ООН.

Спорная легитимность

Владимир Путин озвучил идею о внешнем управлении на Украине 27 марта, во время рабочей поездки в Мурманск. Российский лидер подчеркнул, что такой вариант позволит «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры об урегулировании на Украине.

Президент РФ напомнил о внешнем управлении под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии. Владимир Путин отметил, что такой сценарий для Украины можно было бы обсудить с США, странами Европы и партнерами России.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что предложение Владимира Путина основывается на ситуации, которая сейчас сложилась на Украине.

«Процессы там идут, весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. Путин сказал, что это одна из идей. Это идея, именно связанная с введением внешнего управления», — пояснил представитель Кремля.

В Вашингтоне в ответ на это заявили, что государственное управление на Украине определяется ее конституцией и народом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

В свою очередь Владимир Зеленский 28 марта косвенно ответил на это, заявив, что не готов вести переговоры об урегулировании конфликта с президентом России Владимиром Путиным, но не возражает говорить «с кем-то, кто представлял бы Россию».

«Внешнее управление — один из вариантов»: Путин предложил новый план для Украины Владимир Путин предложил обсудить введение временного международного управления на Украине... 29 марта 00:02

«Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что если есть люди в России, есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.

Украинский лидер пояснил, что это могут быть представители бизнеса, готовые идти в оппозицию.

Москва ранее неоднократно ставила под сомнение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины и его администрации. В декабре 2024 года в рамках своей большой пресс-конференции и «прямой линии», Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова вести переговоры с представителями Украины, но подписывать соглашения можно будет только с легитимной властью.

Российский лидер отметил, что Зеленский не имеет права ставить подпись под документами, так как срок его президентских полномочий истек.

Пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Выборы должны состояться 31 марта, однако они были отменены из-за военного положения, которое было введено на Украине с началом спецоперации РФ. Согласно украинским законам, в таких условиях запрещено менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.