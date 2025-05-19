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«Адам спокойно ехал»: экс-депутат из Смоленска объяснил, зачем бежал рядом с пикапом Кадырова

Бежавший рядом с машиной Адама Кадырова экс-депутат заявил, что у него иммунитет на критику
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Кадр из видео/Максим Баранов/VK

Экс-депутат Смоленского горсовета Максим Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с пикапом 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова, потому что хотел быстрее пройти дистанцию. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru». По словам Баранова, к критике под видео он относится спокойно — и только приветствует.

«Начнем с того, что бежал я не за машиной Адама Кадырова, а рядом. Взял на себя функцию, как на прошлых сдачах на краповый берет, осветить данное событие в своих социальных сетях. Есть оригинал видео, где ребята из машины Адама Рамзановича, проезжая мимо меня, предлагают подвезти. Но я любезно отказываюсь и поясняю, что лучше сам — бегом пройду дистанцию. Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты. Особенно ему запомнились ролики, посвященные сдаче на краповый берет (2023 год), когда этот символ доблести и мужества получил Муслим Товзаев — в данный момент командир батальона имени Шейха Мансура. Кстати, именно в этом батальоне я проходил службу, когда участвовал в специальной военной операции. Да и сам Адам Кадыров является куратором данного батальона», — сказал Баранов.

Критика видео, где он на бегу разговаривает с сыном главы Чечни, его не смущает.

«Вы знаете, обладаю крепким иммунитетом в отношении критики. Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую. Есть у меня одна любимая фраза, между прочим, на этот счет: хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Ну, и риторический вопрос: а судьи кто?» — сказал Баранов.

17 мая бывший смоленский депутат Максим Баранов, который осенью ушел на фронт, опубликовал видео с участием Адама Кадырова. В ролике мужчина бежит рядом с американским пикапом Dodge Ram, за рулем которого сидит 17-летний сын главы Чечни. Баранов на ходу пожимает молодому человеку руку, обращается к нему по отчеству и спрашивает, не планирует ли Адам сдать на краповый берет. Тот отвечает, что подумает. Завершается видео кадром колонны из американских пикапов, которую возглавляет автомобиль Кадырова.

Ранее военблогер Федоров возмутился видео с сыном Кадырова и гербом России без крестов.

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