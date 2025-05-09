Парад Победы на Красной площади в Москве. Онлайн

На Красной площади проходит военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые парад Победы был проведен в 1945 году, с 1995 года он ежегодно проводится в Москве и других городах России. Парад на Красной площади в Москве начинается 9 мая в 10:00 и продлится два часа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.