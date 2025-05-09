Парад Победы на Красной площади в Москве. Онлайн

Санитарные автомобили «Линза», предназначенные для эвакуации раненых военных, проехали по главной площади страны.
Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища завершили пешую часть парада. Красную площадь освободили для прохождения механизированной колонны.
Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и расчеты Терского казачьего войска и Всевеликого войска Донского промаршировали по Красной площади.
Военные инженеры, учащиеся Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и бойцы-железнодорожники прошли по Красной площади.
Лидеры иностранных государств на трибунах парада Победы.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (слева направо) на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 годаИван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости
Военнослужащие-женщины промаршировали под «Катюшу».
Большинство участниц парада — продолжательницы офицерских династий, сообщили в Минобороны.
Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева прошли вдоль трибун.
Мимо трибун прошли участники спецоперации.
Возглавили расчеты герои РФ Евгений Хабаров и Виталий Антонов. В парадном строю 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.
Рядом с Владимиром Путиным на трибуне сидит лидер Китая Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве во время военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 годаIvan Sekretarev/Reuters
На Красную площадь вышли военные расчеты государств СНГ. Первыми появились коммандос армии Азербайджана, затем — представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
По площади промаршировали расчет Кубанского казачьего войска и кавалеристы Президентского полка.
На Красную площадь вынесли штандарты 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны.
Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, добавил Владимир Путин.
Россия чтит память всех, кто отдал жизнь за победу над нацизмом во Второй мировой войне, подчеркнул Путин.
Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма. Вся страна поддерживает участников спецоперации и гордится их силой духа, отметил Владимир Путин.
Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 годаИлья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости
Представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами, подчеркнул Путин.
Президент Владимир Путин поздравил участников парада с Днем Победы. Глава государства заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.
Министр обороны поздравил военнослужащих с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Знаменная группа на Красной площади в Москве на военном параде.
Знаменная группа на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 годаИлья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости
В параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих. Более 1,5 тысячи — участники специальной военной операции.
Парад принимает глава Минобороны России Андрей Белоусов, командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков.
Главы иностранных делегаций и почетные гости прибывают в Московский Кремль на парад Победы. Путин лично встречает их.
Попасть на Красную площадь можно только по именным приглашениям. Их традиционно получают ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники и министры.
На 80-летие Победы в Москву приехали лидеры более 20 государств.
Готовиться к параду начали еще в 2024 году: в декабре стартовала строевая подготовка личного состава Академии гражданской защиты МЧС России.
В январе министр обороны Андрей Белоусов объявил, что в параде примут участие иностранные военные из дружественных государств.
В состав парадных расчетов войдут участники военной операции на Украине.