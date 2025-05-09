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Армия

Парад Победы на Красной площади в Москве. Онлайн

Онлайн-трансляция парада к 80-летию Победы, проходящего на Красной площади
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 года

Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости
На Красной площади проходит военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые парад Победы был проведен в 1945 году, с 1995 года он ежегодно проводится в Москве и других городах России. Парад на Красной площади в Москве начинается 9 мая в 10:00 и продлится два часа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:01

Колонна танков Т-72 появилась на Красной площади.

11:00

Санитарные автомобили «Линза», предназначенные для эвакуации раненых военных, проехали по главной площади страны.

10:59

Впервые по Красной площади проехали боевые разведывательные машины БРМ-1К.

10:58

Современная военная техника проехала вдоль трибун.

10:57

Легендарный Т-34 первым появился на Красной площади.

10:56

Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища завершили пешую часть парада. Красную площадь освободили для прохождения механизированной колонны.

10:55

Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и расчеты Терского казачьего войска и Всевеликого войска Донского промаршировали по Красной площади.

10:54

Военная полиция прошла вдоль трибун.

10:53

Военные инженеры, учащиеся Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и бойцы-железнодорожники прошли по Красной площади.

10:52

Курсанты училища ВДВ имени Маргелова появились на главной площади страны.

10:51

10:50

Курсанты Морского корпуса Петра Великого, расчет РВСН прошли по Красной площади.

10:49

На Красной площади появились курсанты Военно-морского инженерно-технического училища.

10:48

10:47

Полк ВМФ России прошел вдоль трибун.

10:46

Учащиеся академии ВКС прошли по Красной площади.

10:45

Лидеры иностранных государств на трибунах парада Победы.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (слева направо) на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 года

Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости
10:45

Военнослужащие-женщины промаршировали под «Катюшу».

Большинство участниц парада — продолжательницы офицерских династий, сообщили в Минобороны.

10:44

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева прошли вдоль трибун.

10:43

Расчеты Сухопутных войск вышли на Красную площадь.

10:42

Мимо трибун прошли участники спецоперации.

Возглавили расчеты герои РФ Евгений Хабаров и Виталий Антонов. В парадном строю 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

10:41

Участники Юнармии прошли по Красной площади.

10:40

Воспитанники Суворовских училищ и нахимовцы появились на Красной площади.

10:39

Рядом с Владимиром Путиным на трибуне сидит лидер Китая Си Цзиньпин.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве во время военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 года

Ivan Sekretarev/Reuters
10:38

Военные из Мьянмы завершили шествие дружественных армий.

10:36

Военнослужащие из Китая, Лаоса и Монголии прошли по Красной площади.

10:35

Военные из Таджикистана, Египта и Вьетнама также прошли по Красной площади.

10:34

На Красную площадь вышли военные расчеты государств СНГ. Первыми появились коммандос армии Азербайджана, затем — представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

10:33

По площади промаршировали расчет Кубанского казачьего войска и кавалеристы Президентского полка.

10:32

Парадные расчеты в форме времен Великой Отечественной появились на Красной площади.

10:31

10:30

На Красную площадь вынесли штандарты 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны.

10:29

Шествие возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

10:28

10:26

Президент поздравил с Днем Победы. Прозвучал гимн Российской Федерации.

10:25

Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран, добавил Владимир Путин.

10:24

Россия чтит память всех, кто отдал жизнь за победу над нацизмом во Второй мировой войне, подчеркнул Путин.

10:22

Президент объявил минуту молчания.

10:21

Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма. Вся страна поддерживает участников спецоперации и гордится их силой духа, отметил Владимир Путин.

10:20

Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, заявил президент.

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Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 года

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости
10:18

Представители разных национальностей, сокрушивших нацизм, навсегда останутся в истории русскими солдатами, подчеркнул Путин.

10:17

Президент Владимир Путин поздравил участников парада с Днем Победы. Глава государства заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.

10:15

Белоусов доложил Владимиру Путину, что войска готовы к параду.

10:14

Андрей Белоусов завершил объезд войск.

10:12

10:11

Министр обороны поздравил военнослужащих с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

10:09

Знаменная группа на Красной площади в Москве на военном параде.

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Знаменная группа на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 года

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости
10:08

В параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих. Более 1,5 тысячи — участники специальной военной операции.

10:05

На Красную площадь внесли российский флаг и Знамя Победы.

10:04

Парад принимает глава Минобороны России Андрей Белоусов, командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков.

10:03

10:01

Парад на Красной площади начался.

09:55

Главы иностранных делегаций и почетные гости прибывают в Московский Кремль на парад Победы. Путин лично встречает их.

09:50

09:45

09:52

Попасть на Красную площадь можно только по именным приглашениям. Их традиционно получают ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники и министры.

09:47

На 80-летие Победы в Москву приехали лидеры более 20 государств.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
09:40

Готовиться к параду начали еще в 2024 году: в декабре стартовала строевая подготовка личного состава Академии гражданской защиты МЧС России.

В январе министр обороны Андрей Белоусов объявил, что в параде примут участие иностранные военные из дружественных государств.

В состав парадных расчетов войдут участники военной операции на Украине.

09:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию парада Победы, который сейчас проходит на Красной площади в Москве.

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